Zerrin Özer intihar etti iddiasına menajerinden açıklama

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, cumartesi günü rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı.

Bir süre önce köpeği ölen ve yaşadığı üzüntü nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtilen sanatçının, kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu fenalaşarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başladığı bildirildi.

Ancak Özer ile ilgili 'intihar' haberleri gündemden düşmedi. Köpeği 'Hurma'yı kaybettikten sonra bir hayli zor zamanlar geçiren şarkıcının intihar ettiği söylentisi yayıldı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, cumartesi akşamı hastaneye kaldırılan Özer'in, acil müdahale sonrası sedye üzerinde özel bir odaya alındığı görüldü.

MENAJERİ KONUŞTU

Akşam saatlerinde ilaç alıp, intihar ettiği haberleri sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar girişimi gerçek değil" açıklamasını yaptı.

'İNTİHAR OLAYI'

Zerrin Özer'e kırmızı alanda müdahale edildiği sırada, Özer'i hastaneye getiren bir yakınının polis memuruna, "10-15 tane ilaç içti. İntihar olayı, içtiği ilaçlar kalbiyle alakalı bir sorun yaratmış. Kardiyoloji doktoru bekliyoruz" dediği duyuldu.

GAZETECİLERE MÜDAHALE

Güvenlik görevlileri, Özer'in kırmızı alandan çıkarılıp, odaya götürüldüğü sırada telefon ile görüntü almak isteyen muhabirleri engelledi. Fotoğrafların silmesini isteyen güvenlik görevlileri, gazetecileri hastaneden çıkarmak istemedi.

Yaşanan olaylar sonrası polis memurları hastaneye gelerek, durumu kontrol altına aldı.