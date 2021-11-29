Genç kimyager patlama kurbanı
Ankara'da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 27 yaşındaki kimyager Goncanur Öztürk hayatını kaybetti. 3 ay önce çalışmaya başladığı öğrenilen genç kimyagerin ailesi kızlarının ölüm haberi ardından sinir krizi gerçirdi.
Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 27 yaşındaki kimyager Goncanur Öztürk, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ
3 ay önce işe başladığı öğrenilen ve vücudunda ağır yanıklar meydana gelen Goncanur Öztürk, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kimyager Goncanur Öztürk'ün ölüm haberini alan dayısı sosyal medya hesabından, "Yavrum sana dayın henüz doymamıştı mekanın cennet olsun. Dayıcığın yokluğuna hiç alışamayacak... Tek goncam melekler yoldaşın olsun" ifadelerini kullandı.
Dilhan DumanoğluMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız