Genç kimyager patlama kurbanı

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 27 yaşındaki kimyager Goncanur Öztürk, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

3 ay önce işe başladığı öğrenilen ve vücudunda ağır yanıklar meydana gelen Goncanur Öztürk, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kimyager Goncanur Öztürk'ün ölüm haberini alan dayısı sosyal medya hesabından, "Yavrum sana dayın henüz doymamıştı mekanın cennet olsun. Dayıcığın yokluğuna hiç alışamayacak... Tek goncam melekler yoldaşın olsun" ifadelerini kullandı.

Dilhan Dumanoğlu