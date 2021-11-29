Altın günü yükselişle tamamladı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 730,00 liradan tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 17:56
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.180,00 lira, Cumhuriyet altını 4,831,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 730,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|721,00
|721,20
|729,80
|730,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.751,00
|4.772,00
|4.810,00
|4.831,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|657,50
|661,50
|665,75
|669,75
|Lira(Tam) Ziynet
|4.643,00
|4.663,00
|4.701,00
|4.721,00
|Yarım Ziynet
|2.322,00
|2.332,00
|2.351,00
|2.361,00
|Çeyrek Ziynet
|1.161,00
|1.166,00
|1.175,00
|1.180,00