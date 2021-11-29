Kaçan kedisini almak isterken 5. kattan düşerek ölen doktora veda
İstanbul'da balkondan düşerek yaşamını yitiren 27 yaşındaki Dr. İrem Büşra Üngül'ün cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 17:26
Alınan bilgiye göre, Hayrabolu Şalgamlı Aile Merkezinde görev yapan Dr. Üngül, hafta sonunda İstanbul'da yaşayan ailesini ziyarete gitti.
Cumartesi günü Bostancı'daki bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan kedisini almaya çalıştığı sırada düştüğü ileri sürülen Üngül hayatını kaybetti.
Üngül'ün cenazesi, memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine getirildi.
Güzelce Hasan Bey Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İrem Büşra Üngül'ün cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Üngül ailesinin yanı sıra, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, doktorlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız