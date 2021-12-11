'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Antalya ili Alanya ilçesinde henüz bir yıl çalışmış iken, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde eşdeğer bir göreve atanmıştır.

Davacı, bu bölgedeki çalışma süresinin 8 yıl olduğunu belirterek dava açmıştır.

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmiştir. İşlemin içeriğinde ve davalı idare savunmasında somut bir atama gerekçesine yer verilmediği gibi davacı hakkında başarısızlığı yolunda bir tespit veya disiplinsizliği yolunda açılmış bir soruşturma ve verilmiş bir cezanın bulunmadığı gerekçe göstermiştir.

Danıştay 5. Dairesi, "son yıllarda artan asayiş olaylarının yanısıra toplumsal olaylarda da hareketliliğin olması, bu hareketliliğe Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi ve bu yoğunluğun emniyet hizmetleri açısından adli ve idari görevlerde personel ihtiyacını artırması" gerekçeleri ile kararı bozmuştur.

İlk derece mahkemesi kararında ısrarcı olmuştur.

Danıştay İDDK ise 5. Dairenin kararını hukuka uygun bularak ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/429

Karar No: 2020/3501

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Antalya ili, . İlçe . olarak görev yapan davacının, . atanmasına ilişkin. tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Uyuşmazlık konusu olayda, her ne kadar kamu görevlilerinin atanması konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış ise de, söz konusu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak kullanılmasının yargısal içtihatlarla getirilmiş bir zorunluluk olduğu, buna karşın işlemin içeriğinde ve davalı idare savunmasında somut bir atama gerekçesine yer verilmediği gibi davacı hakkında başarısızlığı yolunda bir tespit veya disiplinsizliği yolunda açılmış bir soruşturma ve verilmiş bir cezanın bulunmadığı, diğer taraftan davacının çalıştığı Antalya ili Alanya ilçesinin Emniyet Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvele göre birinci bölgenin B-Alt bölgesinde kaldığı, buradaki çalışma süresinin 8 yıl olduğu, 2014 yılında atandığı Antalya ili Alanya ilçesinde henüz bir yıl çalıştığı ve bu haliyle çalışma süresini de doldurmadığı görüldüğünden, dava konusu yer değişikliği işleminde kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 31/05/2017 tarih ve E:2016/26246, K:2017/15580 sayılı kararıyla;

Emniyet hizmetlerinin önemi gereği ülke içinde bu hizmetin öngörülen seviyede ve aksama olmadan yürütülmesinin mutlak koşullarından birisinin, istenilen yer ve/veya görev için planlanan seviyede personel bulundurulması olduğu,

Bu durumda, idarenin kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görev yerini değiştirme konusunda kanunen sahip olduğu takdir yetkisini emniyet hizmetlerinin önem ve özelliğine uygun olarak kullandığı, ayrıca bu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair herhangi bir bilgi belge de bulunmadığı; son yıllarda artan asayiş olaylarının yanısıra toplumsal olaylarda da hareketliliğin olması, bu hareketliliğe Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi ve bu yoğunluğun emniyet hizmetleri açısından adli ve idari görevlerde personel ihtiyacını artırması nedeniyle bu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığının ortaya konulduğu, bu nedenle davacının kadro derecesi değişmeden Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde eşdeğer bir göreve atandığı da dikkate alındığında dava konusu işlemde kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediği sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ ISRAR KARARININ ÖZETİ:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin, yapılan personel planlamaları ile hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edildiği, idarelerine tanınan takdir yetkisinin mevzuata uygun olarak kullanıldığı, bu nedenle dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

06/08/2014 tarihinde Antalya ili, . atanan ve bu görevine devam eden davacı, . tarih ve . sayılı işlemle . Emniyet Müdürlüğüne emniyet amiri olarak atanmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar, görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen hükmü ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kullanımının, mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Buna karşılık, sözü edilen takdir yetkisinin, ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği hususunun yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğunu da vurgulamak gerekir.

Bakılan uyuşmazlıkta, idarenin, kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görev yerini değiştirme konusunda kanunen sahip olduğu takdir yetkisini emniyet hizmetlerinin önem ve özelliğine uygun olarak kullandığı, bu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı; ayrıca, söz konusu dönemde artan asayiş olaylarına Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması neticesinde kadro derecesi değişmeden aynı hizmet bölgesi içerisinde eşdeğer bir göreve atandığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X-Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının, usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ve ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.