'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
Hasta, diş hekimi ve hemşireyi hastanelik etti
Hasta, diş hekimi ve hemşireyi hastanelik etti
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
Merkezi yönetim brüt borç stoku 40 günde 625,86 milyar TL arttı
Merkezi yönetim brüt borç stoku 40 günde 625,86 milyar TL arttı
Ekonomistlerin MB'nin faiz kararı beklentisi ne?
Ekonomistlerin MB'nin faiz kararı beklentisi ne?
Stokçuluğa ilk ceza kesildi
Stokçuluğa ilk ceza kesildi
Meclis'te tansiyonu, Milletvekili çocuğunun söyledikleri düşürdü
Meclis'te tansiyonu, Milletvekili çocuğunun söyledikleri düşürdü
Dünyada örneği yok: İkinci el araç Türkiye'de sıfır araçtan pahalı
Dünyada örneği yok: İkinci el araç Türkiye'de sıfır araçtan pahalı
Cem Küçük'ten asgari ücret uyarısı: Aşağısı kurtarmaz!
Cem Küçük'ten asgari ücret uyarısı: Aşağısı kurtarmaz!
İBB Başkanı, işe alınan ve işten çıkarılan personel sayısını açıkladı
İBB Başkanı, işe alınan ve işten çıkarılan personel sayısını açıkladı
Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı
Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı
Fehmi Koru'dan 'Gül ve Muhalefet Liderleri'nin telefonları dinleniyor iması!
Fehmi Koru'dan 'Gül ve Muhalefet Liderleri'nin telefonları dinleniyor iması!
'Meslek liselerimiz üretimlerini iş dünyasında ticarileştirecek'
'Meslek liselerimiz üretimlerini iş dünyasında ticarileştirecek'
2. el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da hareketli
2. el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da hareketli
İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor
İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor
Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor
Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B'nin fırlatma tarihini açıkladı
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B'nin fırlatma tarihini açıkladı
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 11 Aralık 2021 00:02
Yazdır
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Antalya ili Alanya ilçesinde henüz bir yıl çalışmış iken, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde eşdeğer bir göreve atanmıştır.

Davacı, bu bölgedeki çalışma süresinin 8 yıl olduğunu belirterek dava açmıştır.

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmiştir. İşlemin içeriğinde ve davalı idare savunmasında somut bir atama gerekçesine yer verilmediği gibi davacı hakkında başarısızlığı yolunda bir tespit veya disiplinsizliği yolunda açılmış bir soruşturma ve verilmiş bir cezanın bulunmadığı gerekçe göstermiştir.

Danıştay 5. Dairesi, "son yıllarda artan asayiş olaylarının yanısıra toplumsal olaylarda da hareketliliğin olması, bu hareketliliğe Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi ve bu yoğunluğun emniyet hizmetleri açısından adli ve idari görevlerde personel ihtiyacını artırması" gerekçeleri ile kararı bozmuştur.

İlk derece mahkemesi kararında ısrarcı olmuştur.

Danıştay İDDK ise 5. Dairenin kararını hukuka uygun bularak ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/429

Karar No: 2020/3501

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

KAPAT [X]

VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Antalya ili, . İlçe . olarak görev yapan davacının, . atanmasına ilişkin. tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Uyuşmazlık konusu olayda, her ne kadar kamu görevlilerinin atanması konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış ise de, söz konusu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak kullanılmasının yargısal içtihatlarla getirilmiş bir zorunluluk olduğu, buna karşın işlemin içeriğinde ve davalı idare savunmasında somut bir atama gerekçesine yer verilmediği gibi davacı hakkında başarısızlığı yolunda bir tespit veya disiplinsizliği yolunda açılmış bir soruşturma ve verilmiş bir cezanın bulunmadığı, diğer taraftan davacının çalıştığı Antalya ili Alanya ilçesinin Emniyet Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvele göre birinci bölgenin B-Alt bölgesinde kaldığı, buradaki çalışma süresinin 8 yıl olduğu, 2014 yılında atandığı Antalya ili Alanya ilçesinde henüz bir yıl çalıştığı ve bu haliyle çalışma süresini de doldurmadığı görüldüğünden, dava konusu yer değişikliği işleminde kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 31/05/2017 tarih ve E:2016/26246, K:2017/15580 sayılı kararıyla;

Emniyet hizmetlerinin önemi gereği ülke içinde bu hizmetin öngörülen seviyede ve aksama olmadan yürütülmesinin mutlak koşullarından birisinin, istenilen yer ve/veya görev için planlanan seviyede personel bulundurulması olduğu,

Bu durumda, idarenin kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görev yerini değiştirme konusunda kanunen sahip olduğu takdir yetkisini emniyet hizmetlerinin önem ve özelliğine uygun olarak kullandığı, ayrıca bu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair herhangi bir bilgi belge de bulunmadığı; son yıllarda artan asayiş olaylarının yanısıra toplumsal olaylarda da hareketliliğin olması, bu hareketliliğe Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi ve bu yoğunluğun emniyet hizmetleri açısından adli ve idari görevlerde personel ihtiyacını artırması nedeniyle bu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığının ortaya konulduğu, bu nedenle davacının kadro derecesi değişmeden Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde eşdeğer bir göreve atandığı da dikkate alındığında dava konusu işlemde kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediği sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ ISRAR KARARININ ÖZETİ:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin, yapılan personel planlamaları ile hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edildiği, idarelerine tanınan takdir yetkisinin mevzuata uygun olarak kullanıldığı, bu nedenle dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

06/08/2014 tarihinde Antalya ili, . atanan ve bu görevine devam eden davacı, . tarih ve . sayılı işlemle . Emniyet Müdürlüğüne emniyet amiri olarak atanmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar, görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen hükmü ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kullanımının, mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Buna karşılık, sözü edilen takdir yetkisinin, ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği hususunun yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğunu da vurgulamak gerekir.

Bakılan uyuşmazlıkta, idarenin, kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görev yerini değiştirme konusunda kanunen sahip olduğu takdir yetkisini emniyet hizmetlerinin önem ve özelliğine uygun olarak kullandığı, bu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı; ayrıca, söz konusu dönemde artan asayiş olaylarına Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması neticesinde kadro derecesi değişmeden aynı hizmet bölgesi içerisinde eşdeğer bir göreve atandığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X-Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının, usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ve ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#Suriyeli mülteciler
Canlı canlı toprağa gömülü bulunan bebeğin annesine ve anneannesine ceza
Canlı canlı toprağa gömülü bulunan bebeğin annesine ve anneannesine ceza
5 öğrencinin öldüğü servis kazası soruşturması tamamlandı
5 öğrencinin öldüğü servis kazası soruşturması tamamlandı
İstinaf, Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a hakaret davasında tazminatı az buldu
İstinaf, Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a hakaret davasında tazminatı az buldu

Bu Habere Tepkiniz

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hastanede görevli bir kısım sözleşmeli personelin hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden katkı payı ödemeksizin yararlandırılmamasına ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar

Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar

Danıştay İDDK, 7068 sayılı Kanunun yayımlandığı 08/03/2018 tarihinden önce sendikaya üye olduğu gerekçesi ile meslekten atılan polis memurunun açtığı davada, işlemi hukuka aykırı bulan Danıştay Beşinci Dairesinin kararını onadı.
MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?

MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığının 17 Nisan 2015 ila 19 Haziran 2020 tarihleri arasında şartları taşıyanlara da ek hizmet puanı vermesi açılacak davaların önüne geçecektir.
Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?

Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?

Polisin gizlice kaydedilen ses kaydı şahitlerce teyit edildi, ceza hukuka uygun bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
TPAO, görüntü ile müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi

TPAO, görüntü ile müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye-Suriye sınırındaki Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini açıkladı. Kurum keşfe ilişkin görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Türkiye'nin Petrol ve Doğal Gaz arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken TPAO, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye-Suriye sınırında yeni petrol keşif yapıldığını açıkladı.Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin, "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Sevenlerini kahreden haber: Hastaneye kaldırıldı

Sevenlerini kahreden haber: Hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili magazin basınına düşen son dakika haberlerine göre zayıflamak için geçirdiği mide operasyonu sonrası Dumping Sendromu yüzünden zor günler geçiren ünlü sunucu hastaneye kaldırıldı. İşte Seren Serengil'in sağlık durumuna ilişkin son detaylar...