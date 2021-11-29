Cenaze töreninden dönen virüslü kadın otobüste yakalandı
Ankara'da cenaze törenine katıldıktan sonra memleketine geri dönmek için otobüse binen virüslü kadına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 11:36
Ankara'dan Kırşehir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve corona virüs tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.
Ankara'da cenaze törenine katıldıktan sonra memleketine geri dönmek için otobüse binen virüslü kadına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız