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'Felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetimize güvenin'

Erdoğan: Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop'la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 11:38
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla Aralık ve Mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ayancık Terminal Köprüsü açılışına gönderdiği video mesajda köprünün şehre, ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Bu vesileyle Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan tabii afetler yaşandı." diye konuştu.

Erdoğan, koronavirüsün yanı sıra sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı gösterdik. Sel felaketinden sonra yaptığımız ziyaretlerde milletimize yıkılanın yerine daha güzelini, çok daha sağlamını yapacağımıza dair söz vermiştik. İşte bugün Sinop'ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

11 Ağustos'ta yaşanan selde, şehirdeki 564 kilometre uzunluğundaki yol ağının 54 kilometresinde hasar oluştuğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan Terminal ve Şevki Şentürk köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında, yol açma ve teressübat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli bölgeye sevk ettik. Geçici köprüler yapmak suretiyle, tüm güzergahlarda oluşan tahribatları gidererek, ilimiz genelinde güvenli ulaşım yapılabilmesini sağladık. Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yeni Konak-Erfelek arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla Aralık ve Mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz."

Diğer projelerle ilgili süreçleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, son 19 yılda millete verilen tüm sözleri tutan bir kadro olarak, bundan sonra da millete mahcup olmayacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop'la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak, inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetten, felaketten korusun diyorum." değerlendirmesini yaptı.

Terminal Köprüsü'nün Türkiye'ye, bölgeye, şehre ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, eserin inşasında emeği geçenleri tebrik etti.

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#Ayancık Terminal Köprüsü# Cumhurbaşkanı Erdoğan# video mesaj
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