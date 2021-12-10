Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

657 sayılı Kanun kapsamında 4/A kadrolu, 4/B ve 4924 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeli personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli (Hastane Yöneticisi, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı) ve geçici görevli personel ayrımı yapılmaksızın hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden katkı payı ödemeksizin yararlandırılmaktadır.

Ancak, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli (II) sayılı cetvelinde belirtilen pozisyonlarda hizmet sözleşmesi imzalayarak istihdam edilen diğer sözleşmeli istihdam edilen personel bu haktan muaf tutulmuştur.

Danıştay 12. Dairesi açılan davayı reddetmiştir. 12. Daireye göre; Devlet memurlarında olduğu gibi yemek yardımından yararlanması öngörülen sözleşmeli personelden de, sözleşme ücretlerine göre alınacak asgari yemek bedellerinin belirlendiği, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli (II) sayılı cetvelinde belirtilen pozisyonlarda hizmet sözleşmesi imzalayarak istihdam edilen personelin, mevzuatında ve hizmet sözleşmelerinde yiyecek yardımından ücretsiz olarak faydalandırılacağı yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği hususu dikkate alındığında işlem hukuka uygundur.

Danıştay İDDK bu kararı onamıştır.

NOT: Burada bahsi geçen II sayılı listede il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, başhekim ve yardımcısı, müdür ve yardımcısı, uzmanlar yer almaktadır. Bu statüde toplam 19.662 personel görev yapmaktadır.

T.C

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2019/3439

KARAR NO: 2020/2722

KARAR TARİHİ: 25.11.2020

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 02/05/2019 tarih ve E:2018/4403, K:2019/3279 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun "Yiyecek Yardımı" konulu, . tarih ve . sayılı genel yazısının iptali istenilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay Onikinci Dairesinin 02/05/2019 tarih ve E:2018/4403, K:2019/3279 sayılı kararıyla;

Davalı idarenin, . tarih ve . sayılı genel yazı ile uygulamanın daha da iyileştirildiği ve davanın konusuz kaldığı iddiasına ilişkin olarak,

Davalı idare tarafından tesis edilen . tarih ve . sayılı genel yazının incelenmesinden, 657 sayılı Kanun kapsamında 4/A kadrolu, 4/B, 4/C ve 4924 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeli personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli (Hastane Yöneticisi, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı) ve geçici görevli personel ayrımı yapılmaksızın hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden katkı payı ödemeksizin yararlanacakları, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli (II) sayılı cetvelinde belirtilen pozisyonlarda hizmet sözleşmesi imzalayarak istihdam edilen diğer sözleşmeli istihdam edilen personelin bu yazıda belirtilen şekilde katkı payı ödemek suretiyle yemek servisinden yararlanacaklarının belirtildiği, dolayısıyla davaya konu genel yazı kapsamındaki sözleşmeli personelin, bir kısmının personel yemek servisinden değil, hasta yemek servisinden katkı payı ödemeksizin yararlanmaları, bir kısmının ise sonuçta katkı payı ödemek suretiyle yemek servisinden yararlanmalarının öngörüldüğünün anlaşıldığı, anılan yazının dava konusu genel yazıdaki düzenlemeleri ortadan kaldırdığından söz edilemeyeceğinden davalı idarenin bu iddiasına itibar edilmediği,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 212. maddesinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasların Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit edileceği kuralına yer verildiği,

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 3. maddesinin 1. fıkrasında, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulamayacağı; 4. maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, ödenek dağıtımının yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılacağı, yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayin bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamının kendilerinden alınacağı; 5. maddesinde, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği yemek servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği, yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşyanın kurumlarca sağlanacağı, bunlara karşılık memurlardan ücret alınmayacağı; aynı Yönetmeliğin Ek 3. maddesinde de, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden ilgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinde geçici olarak görevlendirilenlerin geçici görevli bulundukları kamu idarelerinin yemek servislerinin bulunması halinde bu idarelerin yemek servislerinden emsali personel gibi yararlandırılacağı, bu kapsamda bulunan personel için ilgili idareler arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmayacağının düzenlendiği,

6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli "Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar" başlıklı (E) cetvelinin 36. sırasında, 657 sayılı Kanun'un 212. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerinden yapılan yemek yardımının Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami üçte ikisi olarak uygulanabileceğinin belirtildiği,

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Sözleşmeli personelin mali hakları ve yükümlülükleri" başlıklı 33. maddesinin 2. fıkrasında, "Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemelerin çalışmayı takip eden ayın başında yapılacağı sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamayacağı" kuralına yer verildiği,

14/08/2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin "Sözleşmeli personele yiyecek yardımı" başlıklı 8. maddesinde, 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin de yararlanacağının kararlaştırıldığı,

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca, Devlet memurlarında olduğu gibi yemek yardımından yararlanması öngörülen sözleşmeli personelden de, sözleşme ücretlerine göre alınacak asgari yemek bedellerinin belirlendiği, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli (II) sayılı cetvelinde belirtilen pozisyonlarda hizmet sözleşmesi imzalayarak istihdam edilen personelin, mevzuatında ve hizmet sözleşmelerinde yiyecek yardımından ücretsiz olarak faydalandırılacağı yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği hususu dikkate alındığında, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli (II) sayılı cetvelinde belirtilen sözleşmeli personelin, yemek maliyetinin yarısından (Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin Büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapanlardan asgari üçte birinden) az olmamak kaydıyla (1) Sıra Nolu 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için belirlenen yemek bedelini ödemeleri halinde yemek yardımından yararlanabileceklerine ilişkin dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin Ek 1. maddesi uyarınca, yataklı tedavi kurumlarında çalışan personelin hastalar için oluşturulan yemek servislerinden ücretsiz olarak yararlandıkları, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli (II) sayılı cetveli kapsamında belirtilen sözleşmeli personellerden Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı pozisyonlarında çalışanların da bu kapsamda oldukları, ancak (II) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personellerden Genel Sekreter, İdari, Mali ve Tıbbi Hizmetler Başkanları ile Uzman ve Büro Personeli pozisyonunda çalışanların yemek ücreti ödemek zorunda kaldıkları, aynı statüdeki personel arasında adaletsizlik oluşturan bu duruma sebep dava konusu düzenlemenin iptali gerekirken, davanın reddi yolunda verilen Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kısmen kabulü ile Daire kararının, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli (II) sayılı cetvelinde belirtilen sözleşmeli personellerden, Hastane Yöneticisi, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışanlar yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulması, temyiz isteminin kısmen reddi ile Daire kararının diğer kısımlarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 02/05/2019 tarih ve E:2018/4403, K:2019/3279 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 25/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.