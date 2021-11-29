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Konut fiyatlarına yüzde 45 zam gelecek!

Gayrimenkul fiyatlarının kasım ayında yüzde 10 oranında hızlı bir artış gösterdiğini belirten Emlakjet CEO'su Tolga İdikat ev almak için doğru zaman olduğunu, konut fiyatlarının gelecek dönem yüzde 45 oranında artacağını söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Kasım 2021 11:42
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Döviz kurunda yaşanan artış, piyasalardaki dengeleri de değiştirdi. Evini satmak isteyenlerin kimi tapu işlemlerinden dönerken, kimi de ev ilanlarını geri çekti. Gayrimenkul piyasasını değerlendiren Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, son 5 yılın en yüksek artış rakamının kasım ayında yüzde 10 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Kurdaki artışın gayrimenkul piyasasında hemen karşılık bulduğuna dikkat çeken İdikat, "Normalde gayrimenkulde kasım ve aralık ayları biraz daha düşük sezondur ve ocak ayından itibaren talep artar. Biz şu anda konut aramalarında da yüzde 10'a varan bir artış görüyoruz. Fiyatlar artıyor ve artacağıyla ilgili de piyasada ciddi bir beklenti var. Dolayısıyla alıcıda da 'bu evi aldım aldım, alamayacağım fiyatlar artacak' gibi bir düşünce söz konusu. Fiyat artışı olmasına rağmen talep artmaya devam ediyor" dedi.

İstanbul'da yüzde 12'lik artış yaşandı

Emlakjet verilerini paylaşan İdikat, en çok fiyat artışının gözlemlendiği ilin İstanbul olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'de gördüğümüz yüzde 10'luk artışa karşılık İstanbul'daki bu fiyat artışı yüzde 12 oranında. Hemen arkasından İzmir geliyor. İzmir'de 1 ayda yüzde 11'lik bir artış görüyoruz. Ankara ve Antalya ise yüzde 7 artışlarla İstanbul ve İzmir'i takip ediyor" diye konuştu.

Küçükçekmece'de bir ayda yüzde 15'lik artış

İstanbul'da merkez ilçelerden kayış gözlemlendiğini ifade eden İdikat, "Yeni yapılan, depreme dayanıklı konutlar ve site yaşamı arttığı için bazı bölgelere kayış var. Küçükçekmece şu anda başı çekiyor, sadece 1 ayda yüzde 15 oranında bir fiyat artışı gözlemliyoruz. Hemen arkasından da Büyükçekmece geliyor, burada da yüzde 13 oranında bir fiyat artışı görüyoruz. Merkez ilçelerinden baktığımızda da bunları Üsküdar takip ediyor. Üsküdar'da da yüzde 12 oranında bir fiyat artışı gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Satılık konutlar ilandan çekiliyor

İdikat, "Ev sahipleri fiyatların oturmasını beklediği için veya ocak ayında daha da artacağını ön gördüğü için ilanları biraz çektiler. Şu anda portallara baktığımızda satılık konutların yüzde 12 oranında azaldığını görüyoruz. 1 hafta içerisinde ilanlar azaldı. Biz tapu işlemi esnasında bile mal sahibinin satıştan vazgeçtiğini duyuyoruz" dedi.

Oturum ve yatırım için gayrimenkul önerisi

Hem oturum hem de yatırım için gayrimenkulün doğru bir ürün olduğunun altını çizen İdikat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşaat maliyetleri yüzde 40 oranında arttı. Üstüne üstlük talep düşmüyor, nüfus artıyor, yabancı talebi de çok fazla. Kur artınca bu sefer gurbetçi dediğimiz kesim de burayı yatırım amacı olarak görmeye başlıyor ve dolayısıyla talep azalmıyor. Bütün bunlar birleştiğinde maliyet artıyor, arz düşük ve talep fazla olunca ev fiyatları artacaktır. Fiyatların düşeceğiyle ilgili önümüzde hiçbir veri yok. Ne kadar beklerseniz fiyatların o kadar artma ihtimali var."

Konut fiyatlarında yüzde 45'lik artış beklentisi

Gelecek dönemde döviz kurunun enflasyona baskı yapacağını düşündüğünü söyleyen İdikat, "Kur enflasyona baskı yapacaktır ben önümüzdeki dönemde yüzde 25'lerin olacağını düşünüyorum. Aynı trend devam ederse de konutlarda da en az yüzde 40-45 oranında bir fiyat artışı ön görüyorum. Bu artışlar daha çok sitelerde, daha genç binalarda daha da fazla olacaktır" diye konuştu.

En çok talep büyük dairelere

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Konut talebinin daha çok büyük dairelere olduğuna dikkat çeken Tolga İdikat, "Özellikle pandemiden sonra 3+1, daha yüksek metrekareli, bahçeli, teraslı balkonlu evlere yönelim arttı. Yeni yapılan projelerde de balkonsuz ev göremezsiniz. Talep buralarda olduğu için fiyat artışları daha da sert. Bu yüzden insanlar biraz daha çeperlere gitmek zorunda kalıyorlar yani merkezi ilçelerdense Küçükçekmece, Beylikdüzü, Kartal, Pendik ve Tuzla'ya doğru gitmeye başlıyor. Gebze bile İstanbul'un bir ilçesi gibi düşünülüyor. Ekonomik şartlarınıza göre maalesef biraz daha küçük daireler alınabiliyor. Daha önce 2+1'de yaşarken şimdi balkonlu olsun ama 1+1 olsun diye bir geçişkenlik de var" açıklamasında bulundu.

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