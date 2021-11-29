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Okula gitmek için her sabah 3 kilometre yürüyorlar

Eskişehir Çifteler'deki Erbap Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, servis olmadığı için ayaklarına poşet bağlayıp, ilçe merkezindeki okullarına, tarlaların arasından ve Eskişehir-Konya yolundan geçerek gidiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte her gün 3 kilometre yürüyen öğrencilerin velilerinden Abdülkadir Coşkun, "Bu bölge, boş arazi ve kış aylarında kurt, köpek ve domuz geliyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Kasım 2021 12:09
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Çifteler'e 3 kilometre uzaklıkta bulunan Erbap Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ortaokulu, Gazi İlkokulu ile Şehit Osman Genç Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde giden öğrenciler, servis olmadığı için her gün ayaklarına poşet bağlayıp, ıssız ve çamurlu arazilerden geçerek, yürümek zorunda kalıyor. Mahalle ve ilçe merkezini birbirinden ayıran Eskişehir-Konya kara yolundan karşıya geçen öğrenciler, büyük korku yaşıyor. Öğrenci velilerinden Abdülkadir Coşkun, çocukların her gün tehlikeli yollardan yürüyerek, okullarına gittiklerini belirtip, servis taleplerinin kaymakamlık tarafından kabul edilmediğini söyledi.

'ÇİFTELER KAYMAKAMI SERVİS TEKLİFİNİ REDDETTİ'

Öğrencilerin her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Abdülkadir Coşkun, "Mahallede 30'dan fazla öğrenci var. Bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na, kaymakamlığa aktardık. Eskişehir Valiliği 'Buraya bir servis çıkaralım' dedi ama Çifteler Kaymakamı, bu durumu reddetti. Ailelerin durumunun iyi olduğunu söylediler. Saat 06.00'da işe gidiyorum, akşam saat 18.00'de işten geliyorum. Şimdi ben işi gücü bırakıp çocukları mı götürüp, getireyim? Şu çocukların haline bir bakın. Okula gitmek için 3 kilometre yol yürüyorlar. Ayrıca bu bölge boş bir arazi ve kış aylarında kurt, köpek ve domuz geliyor. Tehlikeli bir yol. Yolun kenarında kanal var. Bir de çocuklar çevre yolundan atlayıp geçiyor. Bu öğrenciler, her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu öğrencilere yazık değil mi? 50'den fazla dilekçe gönderdik. Sesimizi ne şekilde duyurmamız gerekiyor? Ayrıca uzun ve tehlikeli yolu yürüyüp, okula giden öğrencilere köyden gelmedikleri için öğle yemeği verilmiyor. Yemek için çocuklar öğlen tekrar evlerine gidip, gelse 1,5 saat geçecek. Ona vakitleri yok. Bu çocuklar, akşam okuldan çıkana kadar aç bekliyor. Böyle adaletsizlik olamaz" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM OKULA GİDERKEN KAYBOLDU'

Çocuğunun ıssız yollardan okula giderken kaybolduğunu söyleyen öğrenci velisi Abdulvahap Çaşut da öğrenciler için servis çıkarılmasını istedi. Bu şartlarda çocuğunu okula göndermek istemediğini anlatan Çaşut, "Geçen yıl çocuklarımı okula gönderdim. Çocuğum, okuldan eve gelirken yolda kaybolmuş. Çocuğumu gören ihtiyar birisi eve getirmiş. O gün bugündür çocuğumu okula göndermiyorum. Bana dünya kadar ceza da gelse göndermem" dedi.

Mehmet Emin Aydın ise çocukların çamurlu arazilerde ayaklarına poşet bağlayıp yürüdüklerini belirterek, "Çocukların halini görüyorsunuz, çamur içindeler. Ayaklarında poşetle geliyorlar. Çocuklara köpekler saldırıyor. Çocuklarımızı gönderemiyoruz. Çevre yolundan geçiyorlar, tehlikesi var. Yardım istiyoruz yoksa çocuklarımızı gönderemiyoruz. 7'de işe gidiyorum, çocuğum 8'de okula gidiyor. Ben nasıl götüreyim? Götürüp, getirmek zor oluyor. Yol zaten sıkıntılı, 3 kilometre mesafe var" diye konuştu.

'AKLIM SÜREKLİ ÇOCUKLARIMDA'

Mevlüt Okçu ise 2 çocuğunun da farklı okullarda eğitim gördüğünü, servis çıkarılması gerektiğini belirterek, "Biri Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ortaokulu'nda diğeri Gazi İlkokulu'nda okuyor. Çocukları yürüyerek okula gönderiyorum, aklım onlarda kalıyor. İşime konsantre olamıyorum. 'Acaba köpek mi ısırdı, kanala mı düştü, araba mı çarptı' diye endişe içindeyiz. Yardım istiyoruz. Daha önce gelen servisi iptal ettiler. Servis istiyoruz" dedi.

'KÖPEKLER AZ DAHA BENİ ISIRIYORDU'

Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Faruk Okçu da "Okuldan geliyordum, yolda köpekler geldi. Az daha beni ısırıyorlardı. Canımı zor kurtardım. Orada çok köpek var, her gün beni çeviriyorlar. Servis istiyoruz" diye konuştu.

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#eskişehir# okula gitmek için# yürüyorlar
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