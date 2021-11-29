Başkentte halk ekmek pazar günü de üretim yapacak
Yapılan ekmek zamlarından sonra vatandaşların halk ekmek büfeleri önünde kuyruk oluşturmasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğin pazar günleri de açık olacağını duyurdu.
Un fiyatlarının artamasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam yapılarak 1,75 kuruş olan ekmek fırınlarda 2,25 kuruşa satılmaya başlandı. Ekemeğin zamlanmasıyla birlikte halk ekmeğe artan talep ekmek büfelerinin önünde uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.
Halk ekmek kuyruklarını önlemek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, resmi twitter hesabından açıklama yaparak 'halk ekmeğin pazar günleri de üretim yapacağını' açıkladı. Vatandaşlar mobil fırınmlardan ve büfelereden pazar günleri de halk ekmeği alabilecek.
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Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü.Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 29, 2021
Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız. pic.twitter.com/GvZpnP91Vs