Milyoner'e damga vuran 'TDK'de olmayan kelime' sorusu

Soruda "Varsız", "Patırtısız", "Yoksuz", "Sırasız" şıkları yer aldı. İşte sorunun yanıtı ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar dikkat diğer çeken sorular...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya dün akşam 100 bin TL'lik TDK sorusu damga vurdu.

Soru, "Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?" şeklindeydi. A-Varsız, B-Patırtısız, C-Yoksuz, D-Sırasız şeklinde sıralanan şıklar arasında karar vermeye çalışan yarışmacının hiç joker hakkı kalmamıştı. A ve C şıkları arasında kalan yarışmacı, C şıkkı 'Yoksuz'da karar kıldı.

Ancak yanıtın A şıkkı 'Varsız' çıkması yarışmacıyı da seyircileri de şaşırttı.

Herkes 'yoksuz' kelimesinin anlamını merak etti. TDK'ye göre 'yoksuz', halk ağzında 'yoksul' anlamında kullanılıyor.

100 bin TL'lik sorunun yanıtını bilemeyen yarışmacı, Milyoner'den 50 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

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