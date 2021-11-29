Ayancık ilçesinde sel felaketinde yıkılan Terminal Köprüsü hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur, bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'taki selde zarar gören Terminal Köprüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada,11 Ağustos tarihinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde son yılların en büyük sel afetinin yaşandığına işaret etti.

Yaşanan afetin ardından millet ve devlet iş birliği ile dayanışmasının en güzel örneğinin sergilendiğini anlatan Karaismailoğlu, "Profesyonel bir koordinasyon, iş bölümü ve süreç yönetimi ile her türlü ihtiyacın en kısa sürede çözülebildiğine hep birlikte şahit olduk. Ülkemizde meydana gelen sel felaketlerinin benzerleri Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre ve Almanya'da da yaşandı. Almanya'da sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzun süre balçıktan temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon gibi temel sorunlar uzun süre çözüme kavuşamadı. Bölgede 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. Kırk günü aşkın bir süre içme suyu sorunu çözümsüz kaldı." diye konuştu.

- "Selin ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık"

Doğal afetlerin, küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle tüm dünyayı ülke ayrımı yapmadan tehdit ettiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yaşanan sel felaketinde, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki toplam bin 228 kilometrelik yol ağımızın 115 kilometrelik bölümü hasar gördü. Üç ilimizde köprülerimiz yıkıldı, yollarımız hasar gördü. Hasar gören köprülerimizin alternatiflerini bir iki gün içinde açtık. Bölgedeki ulaşımın devamlılığı için yıkılan köprülerin yerine, 48 saat içinde prefabrik menfezlerle geçici köprüler yaptık. Mobil çelik köprülerle ulaşımı acilen sağladık. Selin ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık. Bağlantı ve servis yollarını kısa sürede hizmete aldık. Yıkılan Çatalzeytin köprümüzün yerine, çok daha uzun ve ayak açıklıkları çok daha geniş, statik anlamda çok daha güçlüsünü 52 gün gibi rekor bir zamanda inşa ederek hizmete açtık."

Afetin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelerek incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur, bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Afet bölgesinde bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum örgütleri ile hep birlikte el ele omuz omuza vererek, çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Yaşanan tüm afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Nasıl, geçen yıl İzmir'de yaşanan deprem felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımıza evlerini bu kadar kısa zamanda teslim etmişsek, bugün burada yıkılan köprü ve yolların çok daha iyisini yaparak siz değerli halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından köprünün açılışı gerçekleştirildi, ardından köprüde incelemelerde bulunuldu.

Törene, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile ilgili bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.