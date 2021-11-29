Gıda Komitesi Bakan Elvan başkanlığında toplanacak
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliğinde toplanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 12:55
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek Gıda Komitesi toplantısına Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili bürokratlar katılacak.
Toplantıda, gıda fiyatlarına ilişkin görünüm ele alınacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız