Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması... Mağduriyete müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde, uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret ile ilgili de konuşan Erdoğan, kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz dedi.

İşte Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili açıklaması

Asgari ücret görüşmelerinin akışına göre inşallah biz de kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz.

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