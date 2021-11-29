İstanbul'da fırtına nedeniyle 4 ölü 19 yaralı

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren hızını artırdı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

- Fırtına nedeniyle can kayıpları oldu

Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı. Elif Şanver'in olay yerinde yaşamını yitirdiği olayda çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını onarmak için üst kata çıkan 72 yaşındaki Huriye Pulur, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pulur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi 3128. Sokak'ta bir fabrikanın dış cephesinden kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan demir levha, o sırada fabrikanın önünden geçen Alaattin Çavdar'ın üzerine düştü. Çavdar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Esenyurt Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde lodosun etkisiyle bir binanın çatısı yoldan geçen 3 kişinin üzerine uçtu. Olayda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

- İstanbul Valiliği ölü ve yaralı sayısını açıkladı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 19 kişinin ise yaralandığı bilgisini verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." denildi.

- İBB'ye 521 ihbar geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yazılı açıklamayla fırtınanın neden olduğu hasara ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamaya göre, İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Tehlike arz eden olaylarda mahsur kalan 9 kişi İBB İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

İBB komutaları ve 153 Çözüm Merkezi'ne fırtına nedeniyle il genelinden 521 ihbar geldi. Fırtına öncesinden hazır bekletilen İBB ekipleri tarafından tüm ihbarlara müdahale edildi.

Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Ağaçlar yerinden söküldü çatılar uçtu, tekneler hasar gördü

Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Halkalı'daki metro çalışmalarında kullanılan vinç devrilirken, Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle tehlikeli şekilde sallandığı kameralarca kaydedildi.

Çatalca Serbest Bölge girişinde bulunan saat kulesi fırtına nedeniyle devrildi. Kulenin devrilme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Üsküdar, Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca, Sarıyer, Kağıthane ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede çatılardan kopan parçalar ve savrulan reklam panolarının düşmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Haraççı Araç Muayene İstasyonu ve Beylikdüzü Bakırcılar Sanayi Sitesi'nin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Bazı metrobüs duraklarında ise rüzgar nedeniyle hasar oluştu.

Sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için vatandaşlar tarafından bağlanarak sabitlendi.

- Çamlıca Tepesi'nde Türk bayrağı koptu

Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi'nde bir kamyonet, Çatalca-Büyükçekmece istikametinde ise 2 tır, seyir halindeyken fırtınanın etkisiyle devrildi.

- Kuru yük gemisi iskeleye çarptı

Ambarlı Limanı'nda fırtına nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi iskeleye çarptı. İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibarıyla çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Fırtına, toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hava koşulları nedeniyle trafik iki yönlü olarak zaman zaman tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksadı. Öte yandan polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde motosikletlerin geçişine izin vermedi.

Bu arada köprü geçişi sırasında birkaç motosiklet sürücüsünün fırtınanın etkisiyle zorlandıklarını fark eden iki İETT otobüsü şoförü, motosikletlileri otobüslerin ortasına alarak ilerledi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Şehir Hatları, Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.

Fırtınayla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidinde rögarlar tıkandı. Oluşan su birikintisi nedeniyle Eminönü'nden Balat yönüne araç trafiği geçici olarak durduruldu. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları boşaltmak için çalışma başlattı.

Sağanağın etkisiyle Yenikapı alt geçidini de su bastı. Araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

- Hava ulaşımı da olumsuz etkilendi

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 uçağı, başka havalimanlarına (Divert) gönderildi.

THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta ve İzmir'den İstanbul Havalimanı seferini yapan uçakları, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya-İstanbul seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Kent genelinde yaşanan olağan üstü hava şartlarının etkisiyle trafikte de aşırı yoğunluk yaşandı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, İBB Trafik Yoğunluk Haritası saat 18.15 itibarıyla yüzde 81'i gösterdi.

Bakan Kurum'dan İstanbul'daki fırtınaya ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerin sahada hazır durumda olduğunu bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki fırtına nedeniyle İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğü ve belediyelerimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda." ifadelerini kullandı.