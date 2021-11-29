MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
MSB, 'Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi.' açıklaması yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 16:11
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Açıklamada, yakalananlardan 2'sinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu, 1'inin kırmızı bültenle arandığının belirlendiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız