2022 yılı hafızlık sınav tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı hafızlık sınav tarihiyle ilgili açıklama yaptı. Hafızlık sınavı n ne zaman olacağını açıkladı. Hafızlık sınavı 10-21 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınav Duyurusu

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 10 Ocak 2022 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, 2022 yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Sınavla İlgili Usul ve Esaslar

Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

SINAVIN YAPILACAĞI İLLER SINAV MERKEZLERİ Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Bursa Eğitim Merkezi Denizli Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Elazığ Harput Hafız Abdullah Nazırlı Eğitim Merkezi Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi İstanbul (Fatih) Haseki Reisülkurra Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi İstanbul (Pendik) Anadolu Eğitim Merkezi Kastamonu Eğitim Merkezi Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konya Eğitim Merkezi Manisa Eğitim Merkezi Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Samsun Duyurular Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Şanlıurfa İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Van Van İl Müftülüğü

Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla Kur'an kursunda kayıt olan ve Dışarıdan hafızlıklarını tamamlayanlar için https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 3. Maddede belirtilen tarihlerde yapılacaktır.



- 2022 yılı Hafızlık sınavı ne zaman?

Sınav Takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kur'an Kursunda Kayıtlı Olan Öğrenciler İçin Müracaat Tarihleri 26 Kasım - 3 Aralık 2021 Dışarıdan Girecek Olanlar İçin Müracaat Tarihleri 6-10 Aralık 2021 Hafızlık Tespit Sınav Giriş Belgelerinin Yayınlanması 3 Ocak 2022 Sınav Tarihleri 10-21 Ocak 2022 Sınav Sonuçlarını İlanı 11 Şubat 2022

4. Kur'an Kursunda Kayıtlı Olanlar İçin;

a. Kur'an kursuna kayıtlı olan öğrencilerin müracaatları kurs yöneticileri tarafından yapılacaktır.

b. Hafızlık Ezber Takip Sisteminde (HETS) "Hafızlık Bitirme Tarihi" olmayan öğrenciler sınava gönderilemeyecektir.

c. Sınava gönderilen öğrencilerin Hafızlık Takip Komisyonunca değerlendirmesi yapıldıktan sonra müracaat tarihleri arasında mutlaka onaylanmalı veya reddedilmelidir.

5. Dışarıdan müracaat edecekler için;

a. Müracaatı alınan kişi Hafızlık Takip Komisyonu onayına gönderilecektir.

b. Müracaat tarihleri süresince Hafızlık Takip Komisyonları Müftülüklerde hazır bulundurulacaktır.

c. Onaya gönderilmiş olan kişiyi Hafızlık Takip Komisyonu ön elemeye tabi tutacak sınava girmesi uygunsa "Onay" verecek veya "Reddedecektir".

d. Hafızlık Takip Komisyonu tarafından reddedilen kişiler sınava katılamayacaktır.



6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendileri sorumlu olacaktır.

7. Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebilecekler ve müracaat esnasında T.C/Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir.

8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9. Hafızlık Tespit Sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden otomatik olarak döktürüldüğünden Hafızlık Tespit Sınavına katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur'an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, "Dışarıdan" olarak hazırlanamayacağı gibi "Dışarıdan" olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de "Kur'an Kursundan" olarak hazırlanmayacaktır. Bu nedenle kayıtları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir.

10. Kayıt alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru olarak girilmesine, sınava girecek şahsın mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş ve yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir.

11. Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir.

12. Adaylar sınava gelirken "Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi" ile birlikte T.C./Yabancı Vatandaşlık no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

13. Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 11 Şubat 2022 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

14. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

15. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

16. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

17. Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur'an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.

