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İsimli bebek çikolataları ile misafirlerinize tatlı bir sürpriz yapın

Çikolatalar bebek etkinliklerinin değişmezleri arasında yer almaktadır. Hatta sadece bebek etkinliklerinde değil, tüm kutlamaların vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 29 Kasım 2021 16:00
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İsimli bebek çikolataları ile misafirlerinize tatlı bir sürpriz yapın

Son yıllarda bebekler için yapılan etkinlikler ve kutlamalar oldukça artış göstermiştir. Önceden bireyler çoğunlukla bebeklerin doğum günü kutlamalarında bebek çikolatası çeşitlerine yer verirken şimdi ise birçok etkinlikte yer vermektedir.

Bebek sahibi olmadan önce bireyler için çeşitli süreçler vardır. Bu süreçler arasından ilki bebeğin isminin belirlenmesidir. Daha sonra ise sırasıyla cinsiyet partileri ve BabyShower partileri takip eder. Misafirlerin de davet edildiği bu etkinlikler hem anne baba adayları için hem de misafirler için oldukça önemlidir. Dolayısıyla etkinlik sahiplerinin güzel bir şekilde hazırlanması ve gelen misafirleri keyifle ağırlaması gerekmektedir.

Bu noktada etkinliklerin en tatlı sürprizleri arasında yer alan bebek çikolataları devreye girmektedir. Sevimli tasarımları ve lezzetli tatları ile misafirlerinizi ağırlarken onlara keyifli anlar yaşatan bebek çikolataları, kendi içerisinde çeşitli kategorilere ayrılmaktadır.

Bazıları bebeğinizin isminin yer aldığı özel tasarımlardan oluşur. Bazıları ise balon, yıldız, kuzu, ördek, ayıcık, prens, prenses, ay dede gibi sevimli motiflerin yer aldığı ambalajlardan oluşmaktadır. Tamamen sizin kişisel tercihinize göre çikolatalar isimli ya da desenli olarak sunulmaktadır.

İsimli Bebek Çikolatası Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İsimli bebek çikolatası seçerken öncelikle bebeğinizin cinsiyeti önemli bir detaydır. Çünkü çikolatalar üzerindeki renkler ve desenler buna göre tasarlanmıştır. Erkek ya da kız fark etmeksizin; Fil, ördek, kuş, ayıcık gibi ortak desenlerin yer aldığı çikolata alternatifleri olsa da, genel olarak ambalajları pembe ve mavi olarak ikiye ayrılır.

Renk unsurunun dışında bebek çikolatası satın alırken kutulu ya da kutusuz olarak satın alabilirsiniz.

Kutulu olarak satın aldığınız çikolatalarda, çikolatanın kendi iç ambalajında yer alan desenler ürünün kendi kutusunda da yer almaktadır. Bu kutular ise silindir ya da yuvarlak tasarımlı olarak sunulmaktadır. Kutulu olarak bebek çikolatası ürünlerini tercih ederseniz, ürünün kendi ambalajında bebeğinizin ismine yer verebileceğiniz gibi kutu üzerine de bebeğinizin ismini yazdırabilirsiniz.

Kutusuz tercihlerde ise bebeğinizin ismini yazdırdığınız bebek çikolataları şeffaf paketler içerisinde sizlere iletilir. Bu ürünler tepsi gibi çeşitli platformlar üzerinden çikolataları sunmak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Çikolata ambalajlarını ve kutularına bir kenara bırakıp, çikolatanın kendisine değinecek olursak; Bebek çikolataları genellikle sütlü çikolatalar ile sunulmaktadır. Bitter, beyaz çikolata türleri çok lezzetli olsa bile hala birçok kişi tarafından tercih edilen çikolatalar, sütlü çikolatalardır. Bu nedenle çoğunluğu memnun etmek için sütlü çikolatalar kullanılır.

Çikolata türünde ise; isimli bebek çikolataları madlen türü çikolatalardan oluşmaktadır.

Ayrıca bu çikolatalar tercihinize göre 40 adet, 50 adet ve 70 adet gibi seçenekler ile sunuluyor iken isimsiz standart bebek çikolataları ise gramaj üzerinden sunulmaktadır. Eğer etkinlikleriniz için belirlenen tasarım ve gramaj standartları dışında bebek çikolataları isterseniz, taleplerinize göre firma ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bebek Çikolataları Hangi Etkinliklerde Kullanılır?

Anne baba olma yolunda ilerleyen bireylerin misafirlerine sunduğu ikramlıklar arasında yer alan bebek çikolataları, daha çok BabyShower ve cinsiyet öğrenme partilerinde tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra doğum sonrası hastane ziyaretlerinde, bebek mevlidlerinde, 6 ay kınalarında ve doğum günü kutlamalarında da tercih edilmektedir.

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Bebek çikolataları, özelleştirilebilen ürünler olduğundan dolayı düzenlediğiniz etkinliğe göre çikolataların üzerine istediğiniz metinleri yazdırabilirsiniz. Bebeğinizin doğum gününü kutlarken çikolatanın üzerine "Doğum Günün Kutlu Olsun" yazısı ile bebeğinizin ismini yazdırabileceğiniz gibi, yeni doğan bir bebek için doğum çikolatası olarak sunacağınız çikolatanın üzerine de "Hoş Geldin" yazısı ile bebeğinizin adını da yazdırabilirsiniz.

Bebek Çikolatası Nereden Alınır?

Özellikle gıda ürünlerinde seçici olmak gerektiğini birçok kez deneyimlemişizdir. Bir ürün seçerken en değerli unsurlardan bir tanesi "Marka" detayıdır. Melodi Çikolata, 1957'den bu yana çikolata sektöründe deneyimi ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan bir çikolata firmasıdır. Aynı zamanda bebek çikolatası ve hediye kutuları konusunda oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Eğer sizde bebeğiniz için düzenlediğiniz etkinliklerde misafirlerinize bebek çikolataları ikram etmek isterseniz, İstanbul'da bulunan Melodi Çikolata mağazalarından alışveriş yapabilirsiniz. Mağazalar yerine online alışveriş yöntemini tercih etmek isterseniz, melodicikolata.com isimli internet sitesinin hediye gönder sayfası üzerinden ilgili ürünleri görebilir ve aynı gün teslim yöntemi ile bulunduğunuz adrese saatler içerisinde ürünlerinizin gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

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