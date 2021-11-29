İki evladını 5 yıl arayla aynı yolda kazada kaybetti

Ali İlhan, 16 yaşındaki oğlu İslam İlhan'ı 5 yıl önce Kızıltepe-Nusaybin güzergahındaki Uluslararası İpek Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonetin çarpması sonucu kaybetti.

27 yaşındaki büyük oğlu Davut'un ise önceki gün işten çıktıktan sonra aynı yolda karşıya geçmek isterken sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Davut İlhan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı acıyı 5 yıl sonra yine yaşadığını ve ilçeye çevre yolu yapılmasını istediğini anlatan İlhan, "İki evladımı trafik kazasında kaybettim. Allah bize sabır versin. Bu yolun şehir dışına çıkmasını istiyorum ki; başkasının ciğeri yanmasın. Bu yola ve bu trafik canavarlarına bir çözüm bulunmasını rica ediyorum" dedi.

Sinan İlhan trafik kazalarında kardeşi İslam'ı ve ağabeyi Davut'u kaybettiğini ve bu yolda başka kazaların da yaşandığını söyledi.

Çevre yolu yapılmasını, sürücülerin denetlenmesini istediklerini vurgulayan Sinan İlhan, "Sadece ehliyetle şoför olunmaz. Yazık artık, millet insanların iki saniyelik sorumsuzlukları yüzüne acı çekiyor" dedi.

"Evlenme hayali kuruyordu"

Amca Yusuf İlhan'da iki yeğenini aynı yolda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı:

"Günde 2 bin aracın geçtiği çevre yolunun Kızıltepe dışına çıkması başka acıların önüne geçecektir. Artık anne ve babalar üzülmesin, ciğerleri yanmasın. Kardeşler artık ağlamasın."

İlhan, yetkililerden kazaların önlenmesi için çözüm bulmalarını istediklerini söyledi.

Yeğeni Davut'un bekar olduğunu dile getiren İlhan, "Evlenme hayali kuruyordu. Evlendirmeyi düşünüyorduk, nasip olmadı. İki yeğenimi 5 yıl arayla kaybettik. Bunu ancak yaşayan bilir. Kimsenin üzülmesini, bu acıyı yaşamasını istemiyoruz" dedi.