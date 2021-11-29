AFAD Başkanlığı, sözlü sınav sonuçlarına yönelik tepkiler için açıklama yaptı

AFAD Başkanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları Hakkında Basın Açıklaması şu şekildedir:

AFAD Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları hakkında bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Söz konusu sınava katılan adayların tamamı halihazırda AFAD personeli olup sınav Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda şeffaf ve objektif olarak yapılmıştır. Adayların atamaya esas başarı puanı; yazılı sınavın %50'si, sözlü sınavın %50'si alınarak hesaplanacaktır.

Sözlü sınavda, adaylar kurul üyeleri tarafından yazılı sınav puanlarından bağımsız olarak ilgili yönetmeliğimizde yer alan kriterler doğrultusunda; sınavına girdikleri unvanın gerektirdiği temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve ve ekip çalışmasına uygunluğu, saha tecrübesi, koordinasyon yeteneği ile Başkanlığımız görev alanına giren konulara hakimiyeti gibi özelliklerine göre en iyi şekilde değerlendirilmiştir.

Söz konusu sınavın sözlü aşamasında sınava katılan 1.094 adaydan 795'i başarılı olmuştur. Görevde yükselmeye tabi "Şube Müdürü" unvanı için ise sözlü sınava katılan 467 aday arasından 273 aday başarılı olmuştur. Bazı medya kuruluşlarında yer alan iddiaların aksine; Şube Müdürü unvanı özelinde yazılı sınav sonuçları ilan listesine göre ilk 10 aday arasından sadece 1 aday, 90 ve üzeri puan alan 44 aday arasından ise sadece 3 aday sözlü sınavda başarısız olmuştur. Yazılı sınav sonuçları ilan listesinde yer alan ilk 100 aday arasından 81 aday sözlü sınavda başarılı olmuştur. Başarı oranı %80'in üzerindedir.

Sözlü sınava yönelik yapılan itirazların değerlendirme süreci devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

