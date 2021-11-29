MEB'den sözleşmeli öğretmenlerin mali hakları ile ilgili önergeye cevap
MEB, sözleşmeli öğretmenlerin mali hakları ile ilgili önergeye cevap verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Kasım 2021 16:53
Milli Eğitim Bakanlığı'na sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin mali hakları arasında eşitsizlik olduğuna dair soru önergesi verildi.
Bakanlık, önergeye verdiği cevapta sözleşmeli öğretmenler dahil tüm kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin Toplu sözleşmede değerlendirildiği açıklandı.
Memurlar.net olarak daha önce memur ve sözleşmeli personel arasındaki farkları açıklamıştık.
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar için TIKLAYINIZ
MEB'e verilen soru önergesi ve cevabıMemurlarnet'i twitter'dan takip etmek için tıklayınız Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız