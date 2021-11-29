DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 23:28
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.
Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı Gürcan'ı "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan'ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.DEVA Partili Metin Gürcan hakkında sarsıcı iddialar DEVA Parti'li Metin Gürcan gözaltına alındı, Babacan açıklama yaptı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız