Rize'de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı
Rize'nin İslamlaşa mahallesinde Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 18:44
Rize'nin İslamlaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız