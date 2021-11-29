Yüz yakan lazer uygulamasına 3 bin 360 TL ceza

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
Öğretmenler mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterdi
Öğretmenler mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterdi
Memur, üniversite otoparkında vurulmuş halde bulundu
Memur, üniversite otoparkında vurulmuş halde bulundu
CHP eski Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi
CHP eski Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Aşılıların 6 ayı doldu, korunma süresi aleyhte işliyor'
'Aşılıların 6 ayı doldu, korunma süresi aleyhte işliyor'
'Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlar'
'Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlar'
Meteoroloji'den yeni fırtına uyarısı geldi
Meteoroloji'den yeni fırtına uyarısı geldi
'AFAD sınavında yazılıda başarılı olan 100 kişiden 81'i sözlüde de başarılı'
'AFAD sınavında yazılıda başarılı olan 100 kişiden 81'i sözlüde de başarılı'
Nüfusmatik'le memurla muhatap olmadan işlemler yapılabilecek
Nüfusmatik'le memurla muhatap olmadan işlemler yapılabilecek
Kaçan kedisini almak isterken 5. kattan düşerek ölen doktora veda
Kaçan kedisini almak isterken 5. kattan düşerek ölen doktora veda
İstanbul'da fırtına nedeniyle 4 ölü 19 yaralı
İstanbul'da fırtına nedeniyle 4 ölü 19 yaralı
Belediye başkanının yaşamını yitirdiği kazada bir kişi daha öldü
Belediye başkanının yaşamını yitirdiği kazada bir kişi daha öldü
MEB'den sözleşmeli öğretmenlerin mali hakları ile ilgili önergeye cevap
MEB'den sözleşmeli öğretmenlerin mali hakları ile ilgili önergeye cevap
Yargıtay Başsavcısı, HDP ile ilgili görüşü AYM'ye sundu
Yargıtay Başsavcısı, HDP ile ilgili görüşü AYM'ye sundu
AYM, 'Bakan'dan Eşine VIP Havuz' haberinde muhabiri haklı buldu
AYM, 'Bakan'dan Eşine VIP Havuz' haberinde muhabiri haklı buldu
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Belediye Başkanı rüşvetten gözaltına alındı!
Belediye Başkanı rüşvetten gözaltına alındı!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması... Mağduriyete müsaade etmeyiz
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması... Mağduriyete müsaade etmeyiz
Erdoğan'dan faiz mesajı... Göreceksiniz bu işi başaracağız
Erdoğan'dan faiz mesajı... Göreceksiniz bu işi başaracağız
Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor
Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor
Yemeksepeti 'veriler çalınmadı' dedi, KVKK resen inceleme başlattı
Yemeksepeti 'veriler çalınmadı' dedi, KVKK resen inceleme başlattı
Zamların ardından bu sefer benzin ve motorine büyük indirim yapıldı
Zamların ardından bu sefer benzin ve motorine büyük indirim yapıldı
'KPSS'de 50 puan bile alamayan birisini istisnai kadrodan alıyorlar'
'KPSS'de 50 puan bile alamayan birisini istisnai kadrodan alıyorlar'
Konut fiyatlarına yüzde 45 zam gelecek!
Konut fiyatlarına yüzde 45 zam gelecek!
'Felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetimize güvenin'
'Felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetimize güvenin'
Bilim Kurulu Üyesi'den 'Omicron' varyantını açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi'den 'Omicron' varyantını açıklaması
Soylu annesiyle ilgili gelen soruda gözyaşlarını tutamadı
Soylu annesiyle ilgili gelen soruda gözyaşlarını tutamadı
İkinci el fiyatları uçtu! O araca 900 bin lira istediler
İkinci el fiyatları uçtu! O araca 900 bin lira istediler
MEB'den 'ücretli öğretmen' açıklaması
MEB'den 'ücretli öğretmen' açıklaması
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yüz yakan lazer uygulamasına 3 bin 360 TL ceza

Antalya'da 1 yıl önce gittiği güzellik merkezinde yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan Aslı İlhan'ın (43) açtığı ceza davası sonuçlandı. Mahkeme, güzellik merkezi sahibi A.A.'nın günlüğü 20 TL'den 168 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın hapis cezası almasını istediklerini belirten Aslı İlhan, karara itiraz edeceklerini söyledi. İlhan "Yüzümün yanması ve 1 senedir çektiğim acılar sadece 3 bin 360 TL ve bu da 10 taksitte ödenecek" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Kasım 2021 19:15
Yazdır
Yüz yakan lazer uygulamasına 3 bin 360 TL ceza

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Aslı İlhan, 2 Kasım 2020'de sosyal medyada reklamını görüp, gittiği A.A.'ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti. Bu durumu A.A.'ya söyleyen İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklar nedeniyle acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı. İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.

HEM CEZA HEM TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini isteyince merkez sahipleri kendisini tehdit etti. İlhan, bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İlhan ayrıca güzellik salonu işletmecisi A.A. hakkında hem ceza hem tazminat davası açtı. 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davası, geçen günlerde sonuçlandı. Mahkeme güzellik merkezi sahibi A.A.'nın, günlüğü 20 TL'den 168 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi, cezanın 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.

'HÜKMÜN YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Karar sonrası konuşan avukat Süleyman Kesici, "Müvekkilimin yüzünün yanması olayında hem ceza hem tazminat davasını yürütüyoruz. Tazminat davamız devam ederken, ceza davasında bir hüküm çıktı. Burada mahkeme tarafından 3 bin 360 TL'lik ceza çıktı ve bu cezanın 10 taksitte ödenmesi yönünde oldu. Bu hükmün yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bir kişinin yüzünün iz bırakacak şekilde yakılmasının cezasının, adli para cezası olmadığını düşünüyoruz. İtirazlarımızı yaptık" dedi.

Kesici "İddianamede hem savcının hem de bizim de belirttiğimiz Türk Ceza Kanunu'nda geçen taksirli suçlarda mahkumiyetin yanı sıra meslekten menetme cezasının da verilebileceği madde var. Bu maddenin de uygulanmasını istiyoruz. Farklı mağduriyetler gerçekleşmesin istiyoruz" diye konuştu.

'DURUŞMA AÇILMADAN VERİLEN BİR KARAR'

Kesici, kararın değişmemesi halinde istinafa gideceklerini belirterek, "Müvekkilimin harcamalarının yanı sıra çekmiş olduğu elem ve ıstırap var. Manevi tazminat taleplerimizi de tüketici mahkemesine yönelttik. Belirtmek istediğimiz bir başka husus da şudur; yanma olayında mahkemenin verdiği karar, basit yargılama usulüyle verilmiştir. Hiç duruşma açılmadan verildi. Aslı İlhan, 3 defa adli tıptan bilirkişi raporu aldı. Bu raporların 3'ü de de Aslı İlhan'ın lehine çıktı. Buna rağmen mahkeme sadece adli para cezası verdi" ifadelerini kullandı.

'BU KARARA İSYAN EDİYORUM'

1 yıldır sıkıntı yaşadığını aktaran Aslı İlhan da şunları söyledi:

"Yüzümün yanma olayı, 1 seneyi geçti. 1 sene sonunda yaşadıklarımı ben ve avukatım biliyor. Hastaneler, salonlar, eczaneler derken bugünlere geldik. Davamız sonuçlandı ancak ikna olmadım. Çünkü 3 bin 360 TL, benim 1 senemi geri getirmiyor. Bu kişiler sosyal medyada hakkımda ileri geri konuşuyor. Hukuk mücadelem devam edecek. Başka insanların mağdur olmasını istemiyorum" dedi.

Yüzünün yanmasının ardından yaklaşık 20 bin TL harcadığını anlatan İlhan, "Bunun yanı sıra psikolojik olarak da baya sıkıntı yaşadım. Bunun cezası sadece 3 bin 360 TL olarak belirlendi. Bunun kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden de itiraz ettik. Verilen cezada alınan para devlete kalacak. Yüzümün yanması ve 1 senedir çektiğim acılar sadece 3 bin 360 TL ve bu da 10 taksitte ödenecek. Bu karara isyan ediyorum" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
Metin Gürcan 400 dolara büyükelçilik görevlilerine analiz hazırlamış
Metin Gürcan 400 dolara büyükelçilik görevlilerine analiz hazırlamış
'Mavi Marmara' gemisi icradan satıldı
'Mavi Marmara' gemisi icradan satıldı
Suriye sınırında 1 askerin şehit edilmesinde 3 tutuklama
Suriye sınırında 1 askerin şehit edilmesinde 3 tutuklama
Yargıtay Başsavcısı, HDP ile ilgili görüşü AYM'ye sundu
Yargıtay Başsavcısı, HDP ile ilgili görüşü AYM'ye sundu
Haciz için gelen avukatı öldüren zanlıya indirimsiz müebbet
Haciz için gelen avukatı öldüren zanlıya indirimsiz müebbet

Bu Habere Tepkiniz

Sendika üyelik ve istifa işlemleri e-Devlet üzerinden alınacaktı

Sendika üyelik ve istifa işlemleri e-Devlet üzerinden alınacaktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan ve sendika üyelik - istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayacak olan çalışma 1,5 yıldır sonuçlandırılamadı.
9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-ceh-egitimi
AFAD Başkanlığı, sözlü sınav sonuçlarına yönelik tepkiler için açıklama yaptı

AFAD Başkanlığı, sözlü sınav sonuçlarına yönelik tepkiler için açıklama yaptı

AFAD Başkanlığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına yönelik eleştirilere cevap verdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada yazılı sınav listesinde yer alan ilk 100 adayın 81'inin sözlü sınavda başarılı olduğu belirtildi ve "Sözlü sınava yönelik yapılan itirazların değerlendirme süreci devam etmektedir." denildi.
Sınavlara hazırlananlar için son iki gün

Sınavlara hazırlananlar için son iki gün

https://www.kitapsec.com/Konu/Gunun-Firsati.html
AYM'den, geriye dönük maaş ödemelerinde faize ilişkin önemli karar!

AYM'den, geriye dönük maaş ödemelerinde faize ilişkin önemli karar!

Tutuklu bulunan üsteğmene AYM'den güzel haber! Maaşı faizi ile birlikte ödenmeli
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan 'örgütle irtibatlı kamu çalışanlarına' ilişkin genelge için önemli karar

Danıştay'dan 'örgütle irtibatlı kamu çalışanlarına' ilişkin genelge için önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, "Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında" konulu, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin mevzuata ve hukuka uygun olduğu kararını onadı.
Teknik personel şoför kadrosunda çalıştırılabilir mi?

Teknik personel şoför kadrosunda çalıştırılabilir mi?

Teknik personel genel idari hizmetler sınıfında şoför olarak çalıştırılabilir mi?
Yaygınlaştırılan sözleşmeli istihdamında üç hususa düzenleme şart!

Yaygınlaştırılan sözleşmeli istihdamında üç hususa düzenleme şart!

Cumhurbaşkanlığı yaygınlaştırdığı sözleşmeli personeli alımlarında yasal zeminin sağlamlaşması için birkaç konuda seri düzenlemeler yapması şart!
Danıştay, daire başkanlığından alt göreve geçişte birimin hassasiyetine dikkat çekti!

Danıştay, daire başkanlığından alt göreve geçişte birimin hassasiyetine dikkat çekti!

Danıştay İkinci Dairesi, üniversite daire başkanının takdir hakkı gözetilerek alt görev olan fakülte sekreterliği görevine atanmasının hukuka uygun olduğuna hükmetti!
Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2021.
Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 4 Aralık 2021 Cumartesi akşamı TRT 1'de...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Haftanın fırsat ürünleri (29-03)

Haftanın fırsat ürünleri (29-03)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri