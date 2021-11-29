Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak Balıkesir'e indi
Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı, kuvvetli lodos nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 19:24
Diyarbakır'dan yola çıkan Türk Hava Yollarına (THY) ait TK 2603 sefer sayılı Boeing 737-900ER tipi uçak, fırtına yüzünden İstanbul'a inememesi nedeniyle Balıkesir'e yönlendirildi.
Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda yakıt ikmali yapılan uçağın, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar havalanacağı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız