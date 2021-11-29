İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteoroloji değerlendirmelerine göre 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden saat 19.00'da alınan verilere göre İstanbul'daki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceği belirtildi.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgarın 50-60 km/sa hıza düşeceği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."