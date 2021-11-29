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9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Kasım 2021 21:48
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İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime lodos nedeniyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

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İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

İstanbul'da bazı üniversiteler, bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarın da etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.

Prof. Dr. Kurt, yarın yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede yarın dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi.

Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

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Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale üniversitelerinde eğitime bir gün ara verildi

BURSA (AA) - Bursa Teknik, Balıkesir, Çanakkale Onsekiz Mart ve Yalova üniversitelerinde, kuvvetli lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bursa Valiliği duyurusu doğrultusunda bölgemizde görülen şiddetli lodos nedeniyle Salı günü üniversitemizde eğitime bir gün ara verilecektir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerinde yüz yüze eğitimin devam ettiğini kaydetti. Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın sadece engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını belirtti.

Balıkesir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise kuvvetli fırtına ve yağışın sebep olabileceği olumsuzluklar göz önüne alınarak, Salı günü üniversitenin tüm birimlerinde eğitime bir gün ara verildiği, hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2021 tarihinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Yapılabilen derslerin online yapılması, yapılamayan derslerin hafta sonu veya bir sonraki hafta sonu bir gün yapılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ise hava şartları nedeniyle yarın üniversitelerinde ders yapılmayacağını aktardı.

Kocaeli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitim yapılmayacak

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, sağanakla beraber yarın da sürmesinin beklendiğini belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.

Yalova'da eğitim öğretime bir gün ara verildi

Yalova'da, olumsuz hava koşulları ve şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, yarın da devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü, bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kuvvetli lodos nedeniyle yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.

Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Balıkesir'de fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yaşanan fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini bildirdi.

Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak, yarın ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Şıldak, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Çanakkale'de eğitim öğretime bir gün ara verildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları ve şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, yarın da devam edeceği hatırlatıldı.

Fırtınanın yer yer 100 kilometre hıza ulaşmasının beklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

Tekirdağ'da eğitime lodos engeli

Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının yarın da (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.

Düzce'de eğitime bir gün ara

Marmara ve Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos hayatı adeta felç etti. Düzce kent merkezinde ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, bazı binaların üzerindeki tenteler uçtu. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli, Sakarya'dan sonra Düzce'de de yarın yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Eğitime bir gün ara verileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Düzce Valisi Cevdet Atay, "Kıymetli hemşehrilerim Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" dedi.

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#İstanbul# lodos engeli
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İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
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