İki kadın omuz omuza balık satarak ekmeklerini çıkarıyor

Ulugazi Mahallesi'ndeki bir balıkçılık firmasına ait tezgahta balık satışı yapan Demirşahin ve Gül, birbirlerine verdikleri destek ve tezgahın temizliği ile takdir topluyor.

Dört çocuk annesi Melahat Demirşahin, AA muhabirine, balıkçıda çalışmaya başladığında "Yapabilir miyim?" diye düşündüğü işini zamanla sevdiğini anlattı.

On yedi yıldır balıkçılık yaptığını ve işini çok sevdiğini ifade eden Demirşahin, eşinin de emekli olduktan sonra kendisine yardım ettiğini belirtti.

Çevresi tarafından "Balıkçı Melahat Abla" olarak anıldığını söyleyen Demirşahin, bundan mutlu olduğunu dile getirdi.

Balık tezgahında kendisini ilk kez görenlerin şaşırdığını ifade eden Melahat Demirşahin, "Beni tezgahta görenler şaşırıyor. Daha temiz ve düzenli olarak görüyorlar. Bize güveniyorlar. Müşterilerimiz balık tezgahının düzeninden iş yerindeki temizliğe kadar birçok konuda bizi takdir ediyor, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Güne erken başladıklarını dile getiren Demirşahin, "Balıklarım geliyor. Önce tezgaha yeni gelen balıkları yerleştiriyorum. Tezgahımı düzenliyorum. Müşteri gelince onlarla ilgileniyorum. Sipariş olunca onları hazırlıyorum. Balık temizliyorum, paketleme işleri oluyor. Balık pişiriyorum. Severek ve isteyerek yaparsan hiç zor yanı olmuyor." diye konuştu.

"Bu konuda eğitim aldım ama birçok balık türünü balık tezgahında tanıdım"

Funda Gül ise yaklaşık 16 yıldır sektörde olduğunu 4 yıldır da balıkçı tezgahında çalıştığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden mezun olduğunu, Samsun'da balık fabrikasında mühendis olarak görevliyken fabrikanın kapanması sonrası aynı firmaya ait balıkçıda "Balıkçı Melahat Abla" ile birlikte çalışmaya başladığını söyleyen Gül, "Tezgahta balıkları ayarlıyoruz. Balık temizleme ve pişirme yapıyoruz. Arkada küçük bir restoranımız var. Servis yapıyoruz." dedi.

Bu konuda eğitim almasına rağmen birçok balık türünü balık tezgahında tanıdığını dile getiren Gül, "Ben su ürünleri mühendisiyim ama 'Bu işi yapmam' zihniyetinde çalışmadım burada. Aile firması olması benim için çok büyük bir rahatlık. İşimi severek yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin ilgi ve takdiriyle karşılaştıklarını akran Gül, şunları kaydetti:

"Bizim tezgahımıza gelen balıklar günlük balıklar. Kendi teknemizden ne çıkarsa biz onları tezgahımıza alıyoruz. Kendi yemediğimiz hiçbir ürünü başkasına satmıyoruz. Bizde tezgahta süsleme yoktur. Balığın altına incesini serelim üstüne irisini koyalım diye bir şeyimiz yok. Herkes kesesine göre alışveriş yapabiliyor."