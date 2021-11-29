Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım

ATV ekranlarında gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında faili meçhul cinayetlerin yanı sıra dolandırıcılık olayları da işleniyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde birlikte yaşadığı 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'den haber alamadığı için programa katılan Yadigar Kepçe ile ilgili iddialar, stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

'Kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar'

'Sahte imam' iddiasıyla suçlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi de Müge Anlı'ya bağlandı ve "Benimle evlenmeden önce sahte hocalık yapıyordu" sözleri ile canlı yayına gelen ihbarları doğruladı.