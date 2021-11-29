İstanbul Valiliği'nden motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter kararı

Getir, tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu

Teslimat hizmeti sunan Getir şirketi, zorlu hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızla sınırlı hizmet verebiliyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle diger illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizde yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınız' rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), paket servis hizmeti ve siparişlerin derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunarak "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle; motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından Valiliğimizce alınan karar uyarınca;

Bugün saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.

Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır.

Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir.