Öğretmenler mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterdi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ara tatilde öğretmenlerin mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi.

Süreleri 40 ile 180 dakika arasında değişen 16 farklı eğitim içeriğine, EBA Platformu üzerinden erişim sağlandı. Beş gün planlanan eğitimlere yoğun talep geldi. Bu nedenle hafta sonu da dahil edilerek süre, yedi güne uzatıldı.

Bir haftanın sonunda öğretmenlerin 679 bin 386'sı en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldı. Bazı öğretmenler, kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldı. Böylelikle 15-21 Kasım tarihlerinde tamamlanan toplam sertifikalı eğitim sayısı 886 bin 233'e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimlerle ilgili şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişimi bizim en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu nedenle 1-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 20. Milli Eğitim Şurası'nda ele alacağımız 3 ana konudan birini de öğretmenlerin mesleki gelişimi olarak belirledik. 1 milyon 200 bin öğretmenimizin ihtiyaç ve ilgi duyduğu her konuda eğitim programlarıyla onlara destek olmayı sürdüreceğiz."

Bakan Özer, öğretmenlerin herhangi bir alanda zaman ve mekandan bağımsız şekilde eğitim almalarını sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını vurguladı.