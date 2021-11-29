Kadın muhtar, 40 kız çocuğunun hayatının değişmesini sağladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde iki dönemdir muhtarlık yapan Dilek Demir, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmek için çabalıyor. Kendisi de 14 yaşında zorla evlendirilen Demir, 40 kız çocuğunun evlendirilmesine engel olurken bir yandan da hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ediyor.

Kentin tek kadın muhtarı olan Demir,"14 yaşında önlüğüm üzerimden soyuldu, gelinlik giydirildi ve çocuk gelin oldum. Babam beni şiddetle, döverek, zorla evlendirdi" dedi.

Göreve geldiğinde muhtarlık duvarına dilek-şikayet kutusu asan Demir, kutuya gelen ihbar mektuplarıyla bugüne kadar 40 kız çocuğunu erken yaşta gelin olmaktan kurtardı.

Zorla evlendirildiğini ve okumak istediğini belirten Demir, "Karşıydım, okuyup polis olmak istiyordum ve içimde uhde kaldı. Liseyi bitirdim, şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Mahallemi çok seviyorum. Hizmeti çok seviyorum" diye konuştu.

'İLK YILLARIMDA ÇEKİNİYORLARDI ŞİMDİ YANIMA GELİYORLAR'

Seçimi kazandıktan sonra 'Dilek anneler çoğalmasın' diyerek harekete geçtiğini belirten Dilek Demir, "Okuldan alınan genç kızlar mağdur olmasın, erken evlendirilmesin diye veya başka şikayetleri olup da yanıma gelmeye çekinenler için dilek-şikayet kutusu yaptırdım. Onun anahtarı her zaman bendedir. Ben açarım, ben kapatırım. İlk yıllarımda çekiniyorlardı ama şimdi artık yanıma geliyorlar. Bu kutuyla 40 genç kızımızın hayatını uçurumdan kurtardık. Şu anda çoğu okulunu bitirmiş, çoğu meslek sahibi. Gerçekten bu kutunun çok faydası oldu. Bunu gördük, 40'a yakın kız çocuğunu evlilik masasından çevirdik. Bu rakam sadece kendi mahallemde gerçekleşenler. Tabii ki tek başına hiçbir şey olmaz. Gittiğimiz tüm mercilerin yardımlarıyla oldu bunlar. Kapıma gelenin ya ilacı yoktur ya bezi yoktur ya çocuğunun maması yoktur ya aşı yoktur ya da işi yoktur. Gücüm yettiği kadar yapıyorum. Tabii ki bir muhtarım sonuçta. Yanıma geldikleri zaman sıkıntıları tamamen hallolmuş gözüyle bakıyorlar" diye konuştu.