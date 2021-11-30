Bazı suçlara bakacak mahkemeler yeniden belirlendi
Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı suçlara bakacak mahkemeleri yeniden belirledi
Hakimler ve Savcılar Kurulu 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla,
- Vergi Usul Kanununda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak
mahkemeler,
- Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görevlerine bakacak mahkemeler,
- Bilişim suçlarına ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler,
- 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda düzenlenen suçlara bakacak mahkemeler,
belirlendi.
Ayrıca
- İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hakimlikleri nezdinde,
- Finans ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde,
- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenen davalara bakacak mahkemeler nezdinde,
- Kamulaştırma ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde,
- Asliye Ticaret mahkemesinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak asliye hukuk mahkemeleri nezdinde,
- Tüketici mahkemesinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak asliye hukuk mahkemeleri nezdinde,
ihtisas hakimliklerinin belirlenmesi için karar alındı.
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