Bazı suçlara bakacak mahkemeler yeniden belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla,

- Vergi Usul Kanununda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler,

- Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görevlerine bakacak mahkemeler,

- Bilişim suçlarına ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler,

- 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda düzenlenen suçlara bakacak mahkemeler,

belirlendi.

Ayrıca

- İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hakimlikleri nezdinde,

- Finans ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde,

- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenen davalara bakacak mahkemeler nezdinde,

- Kamulaştırma ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde,

- Asliye Ticaret mahkemesinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak asliye hukuk mahkemeleri nezdinde,

- Tüketici mahkemesinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak asliye hukuk mahkemeleri nezdinde,

ihtisas hakimliklerinin belirlenmesi için karar alındı.

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