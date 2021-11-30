İhalelerle ilgili 5 yönetmelik ve 2 tebliğde değişiklik yapıldı
Kamu İhale Kurumu, ihale işlemlerine ilişkin 5 yönetmelik ve 2 tebliğde değişiklik yaptı
Kamu İhale Kurumu, ihale işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki yönetmelik ve tebliğlerde değişiklik yaptı.
-- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
-- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ
-- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
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