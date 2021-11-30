Yüz yüze eğitime lodos engeli: Valilikler peş peşe duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım Salı günü şiddetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilimizdeki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın (bugün) saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

Kocaeli' de okullara lodos tatili

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yarın (bugün) il genelinde yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın (bugün) yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yarın (bugün) bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.

Sakarya'da okullara bir gün ara

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli fırtına sebebiyle ilde yarın (bugün) yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

Marmara'da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos hayatı adeta felç etti. Sakarya'da çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli'den sonra Sakarya'da da yarın (bugün) yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, şiddetli lodos sebebiyle ilde 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu. Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" dedi.bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." dedi.

Yalova

Yalova'da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yalova'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" denildi.

Balıkesir

Balıkesir genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır" denildi.

Çanakkale

Çanakkale'de şiddetli lodos nedeniyle okullar tatil edilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan lodos fırtınası tüm gün devam ederken, feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın (bugün) da fırtınanın devam edeceğini açıklaması üzerine Çanakkale Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen meteorolojik tahminler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planı'nda görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir" denildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının yarın (bugün) da (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, şiddetli fırtına sebebi ile ilde yarın (bugün) yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını duyurdu. Marmara ve Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos hayatı adeta felç etti. Düzce kent merkezinde ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, bazı binaların üzerindeki tenteler uçtu. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli, Sakarya'dan sonra Düzce'de de yarın (bugün) yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Eğitime bir gün ara verileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Düzce Valisi Cevdet Atay, "Kıymetli hemşehrilerim Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" dedi.

Sinop

Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Üniversitede derslere de fırtına arası verildi. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sinop Üniversitesi'nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, "30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır" açıklaması yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından da fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, "Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.