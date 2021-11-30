Casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı

6 parti işe alımlarda yazılı sınavın esas alınması konusunda birleşti
6 parti işe alımlarda yazılı sınavın esas alınması konusunda birleşti
Hiperaktif Kredi, uygun kredi fırsatları konusunda, kişilere danışmanlık sağlıyor.
Hiperaktif Kredi, uygun kredi fırsatları konusunda, kişilere danışmanlık sağlıyor.
Şura önerileri MEB'e ulaştı: Mülakat kaldırılsın
Şura önerileri MEB'e ulaştı: Mülakat kaldırılsın
Erdoğan konuşurken dolar kuru 14'e yaklaşıp geri döndü
Erdoğan konuşurken dolar kuru 14'e yaklaşıp geri döndü
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
MEB, Eğitim Sen üyesi 21 öğretmeni ihraç etti
MEB, Eğitim Sen üyesi 21 öğretmeni ihraç etti
Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Yıldırım: Bakanlar Kurulu'nda e-Devlet'e karşı çıkanlar vardı
Yıldırım: Bakanlar Kurulu'nda e-Devlet'e karşı çıkanlar vardı
AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türk dünyası askeri jeopolitiğinde 'SİHA' faktörü
Türk dünyası askeri jeopolitiğinde 'SİHA' faktörü
MSB Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı
MSB Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı
Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak
Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak
Bakanlık darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
Bakanlık darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
Gram altın 750 TL'yi geçti
Gram altın 750 TL'yi geçti
Meteoroloji'den 5 ile 'turuncu' 6 ile 'sarı' uyarı
Meteoroloji'den 5 ile 'turuncu' 6 ile 'sarı' uyarı
MEB eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten ses getirecek açıklamalar!
MEB eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten ses getirecek açıklamalar!
Kız kaçırdı, devamsızlıktan işten atıldı
Kız kaçırdı, devamsızlıktan işten atıldı
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
Motorine 44 kuruş indirim yapıldı
Motorine 44 kuruş indirim yapıldı
Manisa'da da köpek dehşeti! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
Manisa'da da köpek dehşeti! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
Meclis tarafından seçilecek kamu denetçisi ne kadar maaş alacak?
Meclis tarafından seçilecek kamu denetçisi ne kadar maaş alacak?
TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi
TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi
Memur-Sen, memurların alım gücü için 3 ayrı teklifte bulundu
Memur-Sen, memurların alım gücü için 3 ayrı teklifte bulundu
MEB'den kadınlara 'it' diyen müdürle ilgili açıklama
MEB'den kadınlara 'it' diyen müdürle ilgili açıklama
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası: 30 araç birbirine girdi
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası: 30 araç birbirine girdi
Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
THY seferlerine fırtına engeli
THY seferlerine fırtına engeli
Bakan Lütfi Elvan: Vatandaşlarımız müsterih olsun
Bakan Lütfi Elvan: Vatandaşlarımız müsterih olsun
TSK'de 2021'de 3 bin 608 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'de 2021'de 3 bin 608 personel FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede kurul çalışmaları tamamlandı
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede kurul çalışmaları tamamlandı
Ana sayfaHaberler Terör

Casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı

"Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan ile ilgili soruşturma dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Kasım 2021 13:38
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

DEVA Partili metin Gürcan dün akşam, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmıştı.

O soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde Gürcan'ın mahkeme kararıyla takip edildiği belirlendi.

İşte o görüntüler:

Casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın sorgusu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde, "siyasi ve askeri casusluk" suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince cezaevine gönderildi.

Gürcan'ın emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Ankara Başsavcılığı, Gürcan'ın "casusluk" yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020'den bu yana Gürcan'ı teknik ve fiziki takibe aldı. 2020'den bu yana teknik ve fiziki takiplerde, Gürcan'ın görüştüğü kişilerden zarf içinde para aldığı ve yine zarf içinde topladığı gizli bilgileri verdiği belirlendi.

2015'te TSK'dan ayrıldığını anlatan Gürcan, 2019'dan itibaren de Türkiye'nin yakın çevresiyle ilgili talep eden kişi ve kurumlara "şeffaf, tamamen açık" şekilde danışmanlık hizmeti verdiğini savundu.

"DİPLOMAT"LA ZARF ALIŞVERİŞİ

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde Gürcan'ın, büyükelçilikte "diplomat" olarak çalıştığını söylediği kişilerle otel ve AVM'de birçok görüşmeleri tespit edildi.

Gürcan'ın fiziki takip sırasında Ankara'daki bir otelde 'X1' olarak kodlanan bir kişiyle görüştüğü ve bu kişiye zarf uzattığı, aynı zamanda Gürcan'ın da bu kişiden aldığı zarfı montuna sakladığı belirlendi.

HER GÖRÜŞMEDE 400 DOLAR

Farklı tarihlerle de aynı şekilde zarf alışverişi yaptıkları güvenlik kamera kayıtlarıyla da belgelenen bu olaya ilişkin Gürcan, 30 Kasım 2020'de Cinnah Otel'deki bir görüşmeyle ilgili olarak X1'i büyükelçilikte görevli bir "diplomat" olarak açıkladı.

Gürcan, "Kendisine Türkiye'yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak yaptığı 400 dolar bulunmaktadır" dedi.

Bir görüşmesinde X1 kodlu diplomatın "Erdoğan, Cezayir hükümeti ile iyi ilişkiler içinde mi?" diye sorduğu, Gürcan'ın ise "Çok da iyi değil" dediği görülüyor.

Yine tapelere göre X1, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ilişkisinin ne durumda olduğunu soruyor. Gürcan, buna, "İyiye doğru gidiyor ama buradaki mesele Doğu Akdeniz. Erdoğan'ın geri çekilmesi imkansız, bunu diplomatik ve siyasi müzakerelerle çözmesi imkansız" karşılığını veriyor.

KAPAT [X]

KAVALA VE DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI İÇİN

Gürcan'ın, konuşmasının devamında ise "Almanlar, Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması konusunda çok daha agresif bir tutum içerisine girecekler. Eğer Biden yönetimi ve AB yetkilileri arasında bir koordinasyon olursa, bu yaptırımlar konusunda da olur" diyor.

6 AYLIK PARAYI PEŞİN İSTEDİ

Gürcan, Türkiye'yle ilgili verdiği bilgiler karşılığında kendisine ödenen paranın 6 aylık olarak verilmesini de istemiş. Gürcan, "Böyle 6 aylık bir ödeme yapılabilirse ben de bütçemi daha rahat ayarlarım" derken, X1'in "Bence mümkün ama merkeze sormam lazım" karşılığını verdiği kayıtlara geçti. "Merkez" olarak tanımlanan yerin neresi olduğu sorulan Gürcan, merkez olarak belirttiği yerin, ilgili ülkenin dışişleri bakanlığı olduğunu söyledi.

ERKEN SEÇİMİ KONUŞMUŞ

İkili arasında erken seçim konusunda yapılan konuşmalar ise dikkat çekiyor.

O konuşma şöyle:

- X1: Dün bana gönderdiğin makalede Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkinin iyiye gideceği yazıyordu.

- Gürcan: Ben onun kadar iyimser bakamıyorum. Bir de eğer Erdoğan yüzünü AB'ye çevirirse AB'yle iş birliğini arttırmak zorunda kalır ama bunu Bahçeli'ye açıklaması olanaksız. Yapamaz çünkü Bahçeli bunu istemiyor.

- X1: O zaman Bahçeli burada kilit unsur.

- Gürcan: Evet, doğru kilit unsur. Sana söylediğim gibi, eğer erken seçim isterse Türkiye'de her şeyi değiştirebilir. Eğer erken seçime gitmek istediğini açıklarsa bu Erdoğan'ın sonu olur, bundan eminim.

Ayrıca X1 ve Gürcan arasında erken seçim üzerinden devam eden konuşmalarda şüphelinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hasta olduğu iddiasını da gündeme getirmesi dikkat çekti.

X1'in "erken seçim olacak mı? diye sorduğu o konuşmanın ayrıntıları da şöyle:

Gürcan: (Erdoğan'ı kastediyor) Kendisi istemiyor. O, seçimleri 2023 yazında yapmak istiyor. Bu şekilde ayarlandı ama tüm bu iç ve dış siyaset dinamikleri ve ekonomi durumu onu erken seçime götürebilir, bu konuda ilk belirleyici aktör Sayın Bahçeli. (Bahçeli için) Kendisi çok inatçı, biliyoruz. Arkadaşları, başka hastaneye gidemediğini söylüyorlar. Çok hastaymış. Onun oyundan çıkması da Sayın Erdoğan'ın düşünmesi gereken bir başka risk. Yaşlanıyor ama henüz bir halef ilan etmedi. 4-5 kişi yerine geçmek için mücadele ediyor ama resmen halef ilan etmedi, şu kişi benim yerime geçecek demedi henüz.

"DİPLOMAT"LARLA OTOPARKTA GÖRÜŞMÜŞ

Gürcan'ın, X1 kodlu "diplomat"ın yanı sıra bir başka ülkenin büyükelçiliğinde görevli "diplomat" olan X2 isimli kişiyle de irtibata geçtiği belirlendi. Diplomatla Ankara'daki bir AVM'nin otoparkında yarım saat görüştüğü tespit edilen Gürcan, buna ilişkin, "Görüşmede aynen (...) gibi Suriye de diplomatik misyonu olmayan (...) Suriye ile ilgili tüm diplomatik ve elçilik görevlerini kendilerinin yaptığını bu kapsamda Suriye çizelgesini beğendiğini ifade etti. Aynı zamanda Doğu Akdeniz, Libya, İtalya, Yunanistan ilişkileri, mülteci hareketliliği, gene misyonlarını yani elçiliğini kapattığı Afganistan'daki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

İSTİHBARATÇI OLDUĞUNU BİLİYORDUM

TEM polisi, Gürcan'ın yaptığı konuşmalarda sürekli "Headquarter (HQ)" kelimesini kullanıldığını tespit etti. Buna ilişkin Gürcan'a "Yapılan araştırmalarda HQ ifadesinin istihbarat teşkilatları ve askeri kuruluşları için kullanıldığı, Dışişleri Bakanlıkları için bakanlık (ministry) ifadesi kullanılmaktadır. Buradan hareketle muhatabınızın istihbaratçı olduğunu bildiğiniz anlaşılmaktadır. Yabancı ve istihbaratçı olduğunu bildiğiniz bir şahısla görüşmelerinizi neden sürdürdünüz?" diye sordu. Gürcan, "Ben X1'i dışişleri bakanlığına bağlı (...) Büyükelçiliğinde diplomatik misyon temsilcisi olarak bilirim. Hal ve hareketlerinden asla bir istihbaratçı tavrı çıkarmadım" dedi. Gürcan bunun zoraki bir yorum olduğunu iddia etti.

TÜRK ASKERİ SAHADA OLMAYACAK "GÜZEL"

Gürcan'ın yaptığı görüşmelerde, görüntü kayıtlarının yanı sıra ses kayıtları da alındı. Sorgu tutanağına da yansıyan bu tapelere göre, Gürcan'ın gizli kalması gereken güvenlik bilgilerini de muhataplarına ilettiği tespit edildi. Özellikle Karabağ'da oluşturulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'yle ilgili paylaştığı bilgiler dikkat çekti. Gürcan, bölgede devriye gezen Türk askerinin olmadığını, Rus drone'larının uçurulacağını aktarıyor.

Gürcan bir görüşmede "X1"e Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından sonra Türk askerinin pozisyonun anlatırken, "Operasyonel vazifeleri yok. Türk birliklerini sahada göremeyeceğiz" diyor. "X1"in "Yalnızca subaylar?" sorusuna Gürcan "Evet, yalnızca merkezde oturan subaylar" karşılığını veriyor. X1'in tepkisi ise "Güzel" oluyor.

İşte o görüşmenin tapesi:

- X1: Peki Rusya ile ilgili durum nedir? Barış antlaşması konusunda ortak gözlem merkezi ne durumda?

Gürcan: Karabağ'daki. Herhangi bir operasyonel bir vazifeleri yok dolayısıyla Türk birliklerini sahada göremeyeceğiz. Bölgede devriye gezen Türk askeri yok.

- X1: Yalnızca subaylar?

- Gürcan: Evet, yalnızca merkezde oturan subaylar.

- X1: Güzel.

- Gürcan: Ruslar Türk askerinin devriye gezmesini istemiyor bundan yüzde yüz eminim. Bir arkadaşım bana Ankara'nın terör eylemlerinin gözlenmesi için Türk drone'larının kullanılması gerektiğini söyledi.

- X1: Drone'lar?

- Gürcan: Ankara, istihbarat edinmek amacıyla bölgede kendi drone'larını kullanmak istediğini söyledi. Ruslar bunu istemedi.

- X1: Ruslar haber ve istihbarat toplayacak, Türkiye sadece izleyecek öyle mi?

- Gürcan: Evet sadece izleyecek.

30 ÜLKEDEN GÖRÜŞME TALEBİ ALDIM

Bölgesel jeopolitik uzmanlık, dış politika ve güvenlik uzmanlıklarının olduğunu belirten Gürcan, "Türkiye'de belki 30'ün üzerinde büyükelçilikten görüşme talebi aldım. Türkiye'ye mevcut jeopolitik görünümde en yakın müttefik olarak gördüğüm ve Türkiye'yi önemseyen (...) ve (...) dışında bu hizmeti kimseye vermiyorum" ifadesini kullandı.

Gürcan, gizli bilgileri toplamak için bir de ekip kurmuş. Bu ekibin yaptığı çalışmalarla hazırlanan belgeler zarf içinde ilgililerine aktarılmış. Gürcan, söz konusu ekibiyle ilgili, "Ekibimiz iyi. Daha fazla rapor hazırlamak için onlarla iletişime geçmeyi planlıyorum" ifadesini kullanıyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#casusluk# metin gürcan
HDP milletvekilinin dağa götürülen çocukla fotoğrafı ortaya çıktı
HDP milletvekilinin dağa götürülen çocukla fotoğrafı ortaya çıktı
FETÖ şüphelisi eski 3 polis ve bir öğretmen sınırda yakalandı
FETÖ şüphelisi eski 3 polis ve bir öğretmen sınırda yakalandı
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
İki ildeki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı
İki ildeki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı
Mersin'de FETÖ operasyonu: Muvazzafların da olduğu 23 gözaltı kararı
Mersin'de FETÖ operasyonu: Muvazzafların da olduğu 23 gözaltı kararı
FETÖ'nün mahrem sorumlusundan 'nöbetçi imamlık' itirafı
FETÖ'nün mahrem sorumlusundan 'nöbetçi imamlık' itirafı

Bu Habere Tepkiniz

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi, Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, 6 düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alımında teknisyen pozisyonuna tekniker düzeyinde mezuniyet şartıyla ilana çıktı!
Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, 3 yıldır süren hukuk mücadelesini bugün kazandı. Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı.
MEB'den 'iki yıla bir kademe için' açıklama

MEB'den 'iki yıla bir kademe için' açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan Bakanlık personelinin kademe sorunlarıyla ilgili sorusuna cevap verdi.
Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı. Ataması çıkan personelin tercih ettiği yerde göreve başlaması gerekmektedir. Unvan değişikliği atamalarında sağlık personelinin sıkça sorduğu 4 soruyu cevaplıyoruz.
Jandarma'da 4 il şark bölgesine alındı

Jandarma'da 4 il şark bölgesine alındı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş olarak görev yapan personel için Adıyaman, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin illeri sıralı hizmet bölgesine (şark) alındı.
Üniversitelerde katılımcı yönetim uygulamaları ya da yönetimin tekelleşmesi!

Üniversitelerde katılımcı yönetim uygulamaları ya da yönetimin tekelleşmesi!

Ülkemizdeki mevcut kamu kurumları açısından bakıldığında yükseköğretim kurumları, katılımcı yönetimin butik uygulamalarına (mevzuat açısından) çokça rastlanan bir yapıdadır.
Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Kanununda, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapıldı. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
Kadıköy'de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri yakalandı. Gözaltına alınmamak için direndiği belirtilen E.Ç. yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2021.
Masumlar Apartmanı için beklenmeyen karar!

Masumlar Apartmanı için beklenmeyen karar!

TRT'de yeni bölümü bu akşam yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı için kanal yönetiminden flaş karar... Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm yayın saatiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.