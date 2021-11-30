Yeni yargı paketi hazırlanıyor: Hakim savcı yardımcılığı geliyor

Binlerce avukatın, özellikle de mesleğe yeni adım atanların, mali yüklerinin azaltılması için vergi indirimi ve düşük faizli kredi imkanı başta olmak üzere, birçok adım atılıyor.

Edinilen bilgilere göre AK Parti hukukçuları ile Adalet Bakanlığının hazırlıklarını sürdürdüğü 6'ncı Yargı Paketi'nin ocak ayının ikinci yarısından sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları, bu pakette avukatlık mesleği ile hakim ve savcılara yönelik bazı yeni adımlar söz konusu olacağını kaydetti. Pakette yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

KREDİ VE VERGİ DESTEĞİ

Mesleğe yeni başlayan avukatlara düşük faizli kredi imkanı getiriliyor. AK Parti hukukçuları, bu konuda barolardan da talep geldiğini, genç girişimcilere verilen devlet desteklerinin, mesleğe yeni başlayan avukatlara da verilmesi yönünde adım atılacağını kaydetti. Ayrıca avukatların ödedikleri vergilerde indirime gidiliyor. CMK ve bazı hizmetlerde avukatların ödediği vergi oranlarını azaltacak. Bu kapsamda ilk adım geçen hafta atıldı ve bazı avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. AK Parti kaynakları, mesleğe yeni adım atan avukatların gelir vergisi oranlarında da kademelendirmeye gidilebileceğini belirterek "Mesleğe yeni başlayan genç avukatlarla ilgili bir vergi teşviki düşünülüyor. Kademeli bir vergi oranı olacak. Yani ödedikleri vergi örneğin, ilk 5 yıl için daha düşük, 5-10 yıl arasında avukatlık mesleğini yapanlar biraz daha fazla olacak" bilgisini verdi.

BELGE ALMA YETKİLERİ GENİŞLİYOR

Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek. Avukatların takip ettiği işlerde mevzuata uygun olarak 'aslı gibidir' şeklinde tasdik ettikleri belgeler, adli ve idare mercilerde geçerli olacak. Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik belli suçlar için verilebilen kısıtlama kararına üst süre sınırı getirilecek. Avukatların Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilecek.

ZORUNLU MÜDAFİ ÜCRETLERİ ARTACAK

Avukatlara ödenen zorunlu müdafi ücretlerini artırılacak. Ayrıca kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yapılacak.

OTURMA DÜZENİ DEĞİŞECEK

Sanığın duruşma esnasında avukatın hukuki yardımından daha etkili yararlanması amacıyla duruşma salonu oturma düzeninde değişiklik yapılacak. Asliye ceza mahkemelerindeki gibi, ağır ceza mahkemelerinde de sanık ile avukat yan yana durabilecek. AK Parti kaynakları "Mevcut durumda avukat uzakta durduğu için, zaman zaman sorulan sorulara sanığa uzaktan 'Şunu söyle bunu söyle' diye seslenmek zorunda kalıyor. Bu telkin ve yönlendirme olarak da algılanıyor. Mahkeme salonlarında sanık ile avukatın arasındaki mesafenin kısaltılması düşünülüyor. Duruşma salonunda ortada sanık bir parmaklığın ardında duruyor. Avukatla mesafesi var. Duruşma salonlarında bu oturma düzeninde değişiklik yapılacak" diye konuştu.

HAKİM-SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR

Yargı Paketi kapsamında, hakim ve savcıların mesleğe hazırlık döneminin daha etkin hale getirilmesi ve mesleki tecrübenin artırılması için 'hakim ve savcı yardımcılığı' sistemi getirilecek.

ÇALIŞIRKEN STAJ İMKANI

Kamu çalışanlarının, mesleklerini icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlanacak.

YÜCEL KAYAOĞLU