Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen bir koronavirüs varyantı, şimdi İsrail, Almanya, Belçika ve Kanada dahil olmak üzere diğer birçok ülkeye yayıldı. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bir dizi seyahat kısıtlaması yeniden başlatıldı.

> Halk sağlığı uzmanları, Omicron adı verilen yeni varyantın, Delta varyantından daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa sebep olma ihtimalini artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü "Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok" diyor.

> Yani varyantın kendisi, COVID-19 aşısı aldıktan sonra vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek birden fazla mutasyona sahip. Ancak aşılara karşı direnci henüz araştırılma aşamasında.

> Bilim insanları, bilinen vakaların çoğu hala Güney Afrika'da yoğunlaştığından, varyantı erken tespit ettiklerini umuyorlar.

> Daha yüksek sayıda mutasyon, bir varyantı mutlaka daha ölümcül veya daha bulaşıcı hale getirmiyor. Ayrıca Omicron'un aşılara karşı tamamen dirençli olacağı anlamına gelmiyor.

> Ancak aşı üreticileri şimdiden seçeneklerini değerlendirmeye başladılar. Moderna, geçen hafta cuma günü yaptığı bir basın açıklamasında, şirketin mevcut aşısını Omicron varyantına karşı test ettiğini söyledi.

> Omicron varyantının bir iki günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğu; enfekte olanlardan bazılarının evde tedavi gördüğü biliniyor.

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