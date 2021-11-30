İzmir'de ikinci deprem! Çeşme açıklarında 4.2 büyüklüğünde

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,2 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 68,37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

İzmir Urla açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde bir hasarın gerçekleşmediğini belirtti.

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR DURUM VE İHBARLA KAŞILAŞILMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki İl Müdürlüğü ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.