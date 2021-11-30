Finans çetelerinin medya ayakları operasyonu hızlandırdı

Son dönemde Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri bütün dünya merakla takip ediyor. Hükümetin faiz indirimine giderek 'üretim ekonomisi' yöntemini uygulaması, faiz lobilerini rahatsız ederken, bir yandan da yabancı basın ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınıyor. Başta Wall Street Journal, Financial Times, Fox, BBC, Reuters gibi yayın organları, gün aşırı attıkları manşetlerde bu durumu açıkça dile getiriyor. Gezi parkı sürecinde canlı yayın yapan bu kurumlar, şimdi basın aracılığıyla Türkiye'ye adeta operasyon çekiyorlar. Financial Times önceki gün hükümeti hedef aldığı yazısında "Aniden rotasını değiştirmediği sürece, büyük potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye'nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı'nın daha ne kadar görevde kalacağıdır" ifadesi kullanıldı.

İngiliz yayın organı açıkça Erdoğan'ın yönetimde ne kadar daha kalacağını sorguladı. Fox Business ve Reuters ise, Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle vatandaşların sokaklara döküldüğünü manşetlerine taşırken "Erdoğan'ın sonu görünüyor" gibi yorumlara yer verdi. Yapılan spekülatif haberde, Tüm Türkiye'nin sokakta gösteri yaptığı gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

WALL STREET DE GERİ KALMADI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'in muhabirleri Jared Malsin ve Patricia Kowsmann, Türk esnafı ve vatandaştan görüş alarak yaptığı haberde "Bu kriz en çok sıradan Türkleri etkiledi, birçoğu gelirlerini ve kazançlarını dövize yatırmaya ya da ülkeden ayrılmak için yollar aramaya başladı" denildi. Aynı haberde, hükümetin ekonomi politikaların aynı seyretmesi durumunda döviz kurunda tarihi rekorlar yaşanacağı ifade edildi. WSJ haberinde, ismini açıklamayan bir kadının 50 bin TL'sini dolara çevirmek için döviz bürosuna gittiğini belirterek, isimsiz kişiyi şöyle konuşturdu: Sayın Erdoğan, artan enflasyonun oluşturacağı siyasi risklere rağmen gidişatı değiştirecek gibi gözükmüyor. Merkez Bankası da bu hafta yaptığı açıklamada aralık ayında yine faiz indirimi yapılabileceğine dair bir dil kullandı. Yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan, ülke ekonomisini geliştirdiği için seçimleri kazandı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın görev süresi TL'nin değer kaybederek milyonlarca Türk vatandaşının hayat standardının çökmesiyle riske girdi. Bu durum potansiyel seçmeni kaçırıyor" yorumunu yaptı. İsimsiz kadının ekonomi hakkında yaptığı 'teknik açıklamalar' dikkat çekti.

KAAN ZENGİNLİ