İşte fiyat artışına karşı hükümetin yeni yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "bu zulmün önüne geçeceğiz" diyerek tepki gösterdiği gıdada fahiş fiyatlara karşı çeşitli tedbirler peyderpey hayata geçiriliyor. Piyasa, stok takibi etkin şekilde sürerken, ürün bazında yeni önlemler alınacak. Erken Uyarı Sistemi'nin ardından, gıda bankacılığına teşvik 31 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. İşte fahiş fiyata karşı alınacak önlemler ve son dakika haberinin detayları...

GIDA KOMİTESİ TOPLANDI

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliğinde toplanarak gıda fiyatlarına ilişkin görünümü masaya yatırdı. Gıda Komitesi toplantısına Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili bürokratlar katıldı.

Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen Erken Uyarı Sistemi, sözleşmeli tarım mekanizmalarına ilişkin çalışma tamamlanırken, tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'na açılarak özel bölümde alıcılarla buluşturuluyor.

TOHUM VE GİRDİ MALİYETİ DÜŞECEK

Edinilen son dakika haberine göre gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmaları sürecek. Ekilebilir ve sulanabilir alanların büyütülmesi için yatırımlar artırılacak. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak.

Dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası uygulamaya konulacak.

Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.

Gıda israfının önüne geçmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemi cazip hale getirilerek yaygınlaştırılmasına yönelik yasal düzenleme 31 Aralık'ta tamamlanacak.

KRİTİK ÜRÜNLERE ALIM GARANTİSİ

Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla tüketicilerin gıda israfı konusunda farkındalığını artırmaya yönelik düzenleme de aynı tarihte uygulamaya geçirilecek. Hükümet gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında ürün bazında tedbirler alarak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek.

81 ilde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak.

FİYATLARA KATKI SAĞLAYACAK

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da, Erken Uyarı Sistemi'nin fiyatlar noktasında önemli katkı sağlayacağını belirterek,

"Tarım ve Orman Bakanlığı, Rekabet Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi ve diğer ilgili kuruluşlarla, Gıda Ortak Platformu gibi bundan sonraki fiyat gelişmeleri, ürün rekoltelerinde, diğer paydaşların da katılımıyla, bu yöndeki çalışmalarımız daha sağlıklı şekilde sürecek" demişti.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgın sonrası dönemde yaşanan ekonomik canlanma ve tüm dünyada etkisini gösteren kuraklığın, küresel çapta emtia fiyatlarını arttırdığı ifade edilerek, Türkiye'nin de olumsuz etkilendiği bu süreçte, gıda hammaddesi fiyatlarındaki gelişmelerin un, et, süt ve yem üreticilerine ve dolayısıyla vatandaşlara yansımasını en az seviyede tutmak için hasat döneminden bu yana bazı tedbirler devreye alındığını anımsatıldı.Bu kapsamda 2021/2022 üretim- tüketim sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından un regülasyonu kapsamında un üreticilerine piyasa fiyatlarına göre, ekmeklik buğdayda ton başına yaklaşık 1000 ile 1700 lira arasında destek sağlandığının kaydedildiği açıklamada, bugüne kadar satışı yapılan ekmeklik buğday miktarının 1,2 milyon ton olduğu belirtildi.

ET, SÜT DESTEĞİ SÜRÜYOR

Açıklamada, yem regülasyonu kapsamında ise et, süt, tavuk ve yumurta üreticilerine piyasa fiyatlarına göre, yemlik arpada ton başına yaklaşık 1000 lira, yemlik mısırda ton başına yaklaşık 800 lira destek sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, ağustos, eylül ve ekim aylarında kanatlı hayvan üreticilerine yapılan 550 bin tonluk yemlik buğday satışları ile ton başına 350 liraya kadar destek verildiğine işaret edilen açıklamada, "Bugüne kadar yem regülasyonu kapsamında besici, yetiştirici ve yem üreticilerimize 2,6 milyon ton hububat satılmıştır. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız malyet ve fiyat artışı baskısına karşı korunmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu. Gıda Komitesi toplantısında alınan kararlara yönelik ise şu ifadelere yer verildi:

"Gida Komitesi kararları çerçevesinde Eylül ayı sonunda kurulan Erken Uyarı Sistemi bulguları doğrultusunda gida ve tarımsal ürün piyasaları incelenmiş, arz güvenliği çerçevesinde kritik ürünlerde olası senaryolar ele alınmıştır. Çiğ süt referans fiyatlarının durumu, artan maliyet baskısı dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyinin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Ekmeklik buğdayda ve yemlik hububatta (arpa, mısır) üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için, yeni hasat dönemine kadar TMO satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece sezon boyunca yapılacak desteklemeler ile fiyat oynaklıklarından vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi sağlanacaktır."

Hazal Ateş