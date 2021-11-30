6 Üniversite 140 personel almak için ilana çıktı
Fırat Üniversitesi ve 5 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
Fırat Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
GİBTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
Bartın Üniversitesi ilanı detayları için tıkayınız
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
Erzurum Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 16 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 16 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
Recep Tayyip Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz12 Kamu Kurumu 231 personel almak için ilana çıktı
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız