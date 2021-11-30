MÜSİAD Başkanı: Kur 10-15 güne dengelenir

Dolar kurundaki hareketliliğin ardından gözler sanayicilere çevrildi. MÜSİAD Vizyoner'in 2021 Zirvesi'nin tanıtımı için düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, dolar kurunun beklenen seviyenin çok üstünde olduğunu belirterek, "Arkadaşlarla ve ekonomistlerle yaptığımız toplantıda kurun yılsonunda 8.5-9 TL bandında olmasını bekliyorduk. 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

DIŞ BORÇ ÖDEMESİ VAR

Kurun öngörülebilir olması gerektiğini belirten Asmalı, şöyle devam etti: "İş adamları olarak isteğimiz kurda çok ani değişiklikler olmaması. Hem kamu hem de özel sektör borç ödemesi için dolar alınca kur hareketlendi. Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. 10-15 gün içinde bu oynaklığın geçeceğini düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. Kur zaten gerçek değerinin üzerinde. Mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda olumlu bir tablo bekliyoruz."

İTHALATI ÖZENDİRMEMELİ

Son dönemin ekonomi politikasına dair de değerlendirmelerde bulunan Asmalı, "Düşük faiz, yüksek kur, çokça üretim ve ihracat, sıfır cari açık gibi bir hedef var artık. Biz bunu MÜSİAD olarak destekliyoruz. Yıllardır Türkiye'de düşük kurdan dolayı üretim çarklarımız dönmedi ve hep ithalata bağımlı hale geldik. Biz iş adamları olarak beklentimiz kur ithalatı özendirmemeli" dedi.

İhracattaki artışa dikkat çeken Asmalı, "Yılsonunda Cumhuriyet tarihinin rekor artışına sahne olacağız. Üretim çarklarımız dönüyor. Kamu olarak altyapı yatırımlarımızın yüzde 70-80'inin bitirdik. 2022'de 35-40 milyar dolar bir turizm gelirinden bahsediliyor. Her ay 20 milyar dolar ihracat yaparsak 240 milyar dolar, 30-40 milyar dolar da hizmetlerden gelirse 280 milyar dolar. Belki önümüzdeki sene dış ticaret açığı vermeyeceğiz, belki dış ticaret fazlası vereceğiz" şeklinde konuştu.

KOTAYI DESTEKLİYORUZ

Asmalı, Türkiye'nin stratejik ürünlerde ihracatını mutlaka belirli bir plan çerçevesinde yapması gerektiğini belirterek, özellikle iç piyasada ihtiyaç duyulan ham madde ve benzeri ürünleri ihraç edilmemesi gerektiğini vurguladı. Asmalı, "Burada 1 liraya ihraç ettiğimizi ürünü istihdam oluşturarak işleyip bu rakamın 8-9 katına ihraç etmek daha doğru değil mi? Biz burada kotaları destekliyoruz. Üretecek bir hammaddeniz yoksa fabrikaların üretim çarklarının yavaşlaması işçi çıkarmaları bile gündeme getirebilir" ifadelerini kullandı.

ZİRVE 22 ARALIK'TA

MÜSİAD'ın iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinin dördüncüsü 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, belirledikleri hedefler doğrultusunda Vizyoner'21'in çerçevesini farklılaştırmaya çalıştıklarını belirterek, burada en büyük amaçlarının, faydaya yönelik hareketler olduğunu söyledi.