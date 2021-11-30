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İllere göre vaka sayısı açıklandı

Bakan Koca: "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin."

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Kasım 2021 09:11
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İllere göre vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca: "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin."

13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#illere göre# vaka sayısı
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