Moderna'dan korkutan haber: Aşı Omicron'a karşı daha az etkili

Pfizer ve BioNTech gibi mRNA bazlı aşı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, İngiliz Financial Times'a konuştu.

Şirketin merkezi Massachusetts'te açıklamalarda bulunan Bancel, "Omicron varyantında çok fazla mutasyon olduğu için şu an kullanılan aşıların gelecek yıl modifiye edilmesi gerekebilir. Şu an kullanılan aşıların yeni varyantın Delta varyantıyla aynı seviyede koruma sağladığını söylemek güç" dedi.

"BİLİM İNSANLARI 'İYİ OLMAYACAK' DİYOR"

Bancel, "Burada önemli bir düşüş var. Fakat bunun ne kadar olacağını bilemiyoruz çünkü verileri görmemiz gerek. Fakat konuştuğum bütün bilim insanları, 'Bu iyi olmayacak' yorumunu yaptı" dedi. Bancel, Omicron varyantındaki 32 ile 50 mutasyonun bilim insanları arasında endişe yarattığını söyledi. Bancel, "Birçok uzman ve bilim insanı çok sayıda mutasyon geçirmiş bir varyantın bir ya da iki yıl içinde çıkmayacağını öngürüyordu" yorumunu da yaptı.

Önceki gün Pfizer'ın direktörü Scott Gottlieb, CNBC'de, "Üç doz aşı ile yeterli güvenliği sağlayabilme güvenimiz var. Üç doz aşı olanların bu varyanta karşı görece iyi koruma elde edeceğini düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucuları arasında yer aldığı BioNTech de 100 gün içinde aşının kullanıma hazır hale geleceğini duyurmuştu.

Bancel, araştırma verilerinin gelmesinden sonra aşıların ne kadar etkili olup olmadığının da görüleceğini dile getirdi. Bancel, "Bir milyar doz aşıyı ne Moderna ne de Pfizer gelecek hafta hazırlayabilir. Bunu doğru çıkaran bir matematik hesaplaması yok. Fakat gelecek yaz bir milyar doz aşı üretebiliriz" yorumunu yaptı.