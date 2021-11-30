Edirne'de FETÖ şüphelisi infaz koruma memuru gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 09:27
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen infaz koruma memuru H.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız