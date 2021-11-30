Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 09:28
Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan M.B, H.T, R.V, A.Y. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.T, R.V, A.Y ve M.B. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız