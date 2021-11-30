Erdoğan konuşurken dolar kuru 14'e yaklaşıp geri döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'de yaptığı açıklamalar sırasında döviz kuru yeni rekorlar getirdi. Dolar/TL uluslararası piyasalarda 13.95'i, Euro/TL ise 15.89'u görerek rekor kırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 23:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi modelini anlatmak için TRT'ye konuk oldu. Erdoğan'ın faizlere ilişkin yaptığı açıklamalar sırasında uluslar arası piyasalarda dolar/TL paritesi rekor kırdı
Günü 13,18 TL seviyesinden kapatan dolar/ TL kuru gece 23:00 itibariyle 13,95 TL'yi gördü. Daha sonra gevşeyen dolar/TL kuru 13,65 TL'ye kadar geriledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız