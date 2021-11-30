Edirne'de ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de ByLock kullandığı belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 09:38
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelisi Z.G, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
ByLock kullandığı tespit edilen şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız